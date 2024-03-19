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高國慶因假球案怕職棒收掉哭了！想起「恰恰」彭政閔一句話振作

高國慶克服假球案盼球員珍惜環境！想起「恰恰」彭政閔過去一句話。（圖／記者陳明安攝）
高國慶克服假球案盼球員珍惜環境！想起「恰恰」彭政閔過去一句話。（圖／記者陳明安攝）

記者吳政紘/台北報導

高國慶要引退了！統一獅隊今（19）日幫內野手「綠色坦克」高國慶舉行引退記者會，他透露自己在選手生涯沒有遺憾了，但也感嘆，自己過去曾經遇過假球案，而且自己因為太害怕沒球打還哭了，他說：「我當時想，該怎麼辦，沒球打要怎麼面對家人，還好之後政府也有立法，但還是遇到這些不好的事。」高國慶透露，自己遇到球員工會時期的「兩難」，還好葉君璋、「恰恰」彭政閔等資深球員鼓勵，才沒有讓這個環境更糟。

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高國慶表示，「恰恰當時跟我說，不要去管大環境怎樣，而是要從我們這一代從頭做起，要贏得球迷信任，過去就過去了，不用太在意，我們要前人種樹，後人乘涼，為了之後的球員努力。」

高國慶也透露，剛進職棒初期，不但要做練習生的工作，還要搬東西、球袋等，因此很辛苦，就連醫療儀器都不夠，各隊防護員也只有1位，跟現在的配置差很多。

「我希望現在球員真的要珍惜，現在剛進來，打幾年就可以拿到40萬以上，我們以前三連霸要拿到這樣的薪水也很難。」他說。

不過現在要像高國慶打到20年完整退休的球員可能越來越少，高國慶說：「我在這裡說，絕對有球員有實力可以跟我一樣但心態要正確，不是資深選手就有特權，而是要更努力，去讓教練對你有信心，不能滿足現況。」

▲統一獅內野手高國慶，生涯20年正式引退。（圖／記者陳明安攝 ）
▲統一獅內野手高國慶，生涯20年正式引退。（圖／記者陳明安攝 ）
高國慶透露，在職棒只有實力、能力說話，自己若是不能打出相對應的成績，也說不過去，所以也要做好自己。

生涯6次冠軍的高國慶，目前轉任教練，他瞭解有些球員是缺少機會，但他現在轉任教練，期待要減少這樣的狀況，減少「誤判」，讓球員還有更多機會去拚。

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