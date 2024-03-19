跟安倍派解散也有關？日本終結負利率時代　分析揭：不僅經濟考量

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先前日銀總裁植田和男曾表示，工資與物價增幅必須形成「良性循環」，才有信心開始升息，而做為解除負利率政策的主要關鍵在於「春鬥」（勞資協商）的結果。而在今年3月時，「春鬥」顯示，平均薪資漲幅達5.28%，超過了去年水平，更是33年以來的高水準。在通膨目標達到2%等因素下，日銀也做出「解除負利率」的決定。
不過金融分析師久保田博幸也表示，由於各種情況影響，政治上反彈的力量基本上已經消退。儘管日銀去年12月就出現了（解除負利率）行動的跡象，卻突然煞車，外界就猜測是出於政治考量。
現代政治分析家、法政大學大學院教授白鳥浩也指出，日銀解除負利率是「安倍經濟學（アベノミクス）」轉向。這不僅是經濟因素造成，還與安倍派解散、在政治上阻止安倍經濟學轉向的力量消失有關。
白鳥浩表示，「換句話說，這不僅是因為市場趨勢，說現在社會背景可以接受政策改變也不言過。」
但白鳥浩也表示，利率上升這一舉動雖然對日圓貶值會有效果，但也會影響到房貸利率上漲。在薪資沒有充分提高的狀況下，困難局面也仍將持續。他同時呼籲，政府應提供一個安全網來因應日銀政策的變化，日本首相岸田文雄應立即採取行動。
去年12月，日本執政黨自民黨捲入政治獻金醜聞，黨內最大派閥安倍派以及岸田派都因此受到影響。岸田文雄後續宣布改組內閣，包括內閣官房長官松野博一在內，4名安倍派的大臣，5名副大臣以及1名總理輔佐官，共10名政務官遞出辭呈，由安倍派以外的人選取而代之。