特企／台灣瑪氏ｘ家樂福基金會　響應「320世界口腔健康日」！

迎接3月20日「世界口腔健康日」的到來，台灣瑪氏以及家樂福文教基金會攜手呼籲民眾重視口腔保健的重要性，才能「無時無刻 ‧ 快樂微笑」。
中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師表示，口腔問題影響其他生理疾病，包括增加糖尿病、心肌梗塞及失智症等的罹患風險；此外，口腔問題也與心理疾病有關，據醫學文獻指出，有牙周疾病者出現憂鬱、焦慮的風險增加37％。320世界口腔健康日也是聯合國頒布的國際幸福日，民眾維持良好的口腔健康，除了能避免罹患生理疾病，還能降低罹患生理疾病的風險，確保生理、心理與社會都享有幸福感。有感於口腔健康的影響不容小覷，黃耀慧醫師呼籲民眾落實「愛牙四守則」：『謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，也可以透過飲食後嚼食無糖口香糖或使用含氟漱口水，清潔口腔、降低蛀牙風險，進而維護口腔與全身健康。』黃耀慧醫師強調，英國頂尖研究學府倫敦國王學院最新實證醫學文獻研究證實嚼食無糖口香糖可以有效降低 28% 蛀牙發生率，出門在外不方便刷牙時，建議的替代方案是嚼無糖口香糖維持口腔健康。
家樂福文教基金會執行長蘇小真表示：「口腔健康維繫著每個人的全身健康。在世界口腔健康日前夕，家樂福文教基金會深信我們每個人都擁有善及愛、足以影響別人的力量，形成公益關懷共好的社會。很開心能與瑪氏公司一起倡導口腔健康的重要性。在台灣，口腔疾病除了影響患者生理與心理，也衝擊社會、家庭與經濟成本。這次的公益行動除了透過通路的力量提醒民眾重視口腔清潔，也將運用這筆公益基金來支持陽光社會福利基金會，共同推廣口腔癌防治宣導。」長期與牙醫師專業團隊合作推廣口腔衛教的瑪氏公司台灣/香港/澳門總經理潘家安也呼籲：「口腔健康不只是全身健康的基礎，也是每個人能展現快樂笑容的關鍵。台灣瑪氏很開心在世界口腔日前夕再次與家樂福及家樂福文教基金會共同響應公益行動，鼓勵全民學習保護口腔健康的各種方法，希望藉由我們的努力讓每個世代都能擁有健康的口腔，每個人也都能擁有幸福的生理與心理狀態、無時無刻展露快樂微笑。」
今年世界口腔健康日的主題為「A HAPPY MOUTH IS… A HAPPY BODY」，持續與全球民眾溝通口腔健康的重要性。為加強提升國人口腔健康與身心健康重要關聯性的認知；台灣瑪氏股份有限公司（Mars Taiwan Limited）與家樂福合作推出即日起至3月26日購買「Extra®無糖口香糖」、「Airwaves®無糖口香糖」或「Eclipse®無糖薄荷錠」指定商品，將捐贈2%的商品銷售業績，攜手家樂福文教基金會共同支持陽光社會福利基金會，推廣口腔保健與「2024年口腔癌病友服務暨防治計畫」。
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