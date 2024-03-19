奪吳彥祖第一次！《偷窺》三級片女星「48歲長這樣」搶盡女主風采
48歲港星麥家琪（2018年改名為麥方喬），曾演出《聊齋豔譚之幽媾》、《女子監獄》、《西廂艷譚》等三級片走紅，並在《偷窺無罪》中奪走男神吳彥祖的第一次床戲。麥家琪近日演出新作《牡丹令》，雖然只是配角、戲分不多，但她的美貌卻驚豔全場，成功搶盡女主角古心月的風采。
記者黃雅琪／綜合報導
麥家琪2006年嫁給律師王國豪、育有2子1女，婚後淡出幕前，回歸家庭過著幸福生活；一直到2017年，麥家琪才復出演戲。近日，麥家琪跨界中國大陸網路電影界，參演的新作《牡丹令》最近上映，立刻引起影迷注意！她雖然只是演出配角，但港姐出身的麥家琪美貌自然是前幾名的，直接搶走女主角古心月的風采。
麥家琪早年作品產量多達60部，其中又屬三級片《偷窺無罪》最廣為人知，她在片中挑戰全裸性感演出，除了與港星任港秀上演女同性戀床戲，麥家琪也與男神吳彥祖有激情演出！值得注意的是，本片為吳彥祖首次拍攝床戱，但他在多年後卻表示，當時沒有被告知要拍攝床戲，但已經簽了合約、不能毀約，只好硬拍完成電影。
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