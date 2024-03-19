募資探2千億天價！金管會擬嚴管00940　立委轟：錢難道要進房市？

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郭國文說，目前台灣只有開放被動式ETF，透過追蹤客觀指數的方式管理基金，所以風險較低，也不太會有傳統基金傳出經理人弊案的問題。金管會關注的是有沒有不當行銷，以及資訊接露的部分，讓民眾了解自己買的商品是什麼。但是，我不認同因為00940大賣，金管會就不斷「示警」，還傳聞要設定募集上限。
郭國文指出，央行的報告有抓到主題，為什麼ETF熱賣跟房價有關係？一大重點在於我們近幾年來，每年的超額儲蓄金額都破3兆，也就是約有3兆的閒錢。
由於銀行利率低，五大銀行平均定存利率1.594％，而近幾年通膨都超過這個數字（去年2.5％），存銀行形同負利率，所以大家把錢拿出來投資。
他說，比起我們去買投資型保單（買了許多垃圾債券，包括有名的俄羅斯公債、南非幣等踩雷經驗）、基金（歷年來還有經理人弊案的問題），ETF已經是風險較低的方案，因此相對於其他商品，不應用高強度監管來限制發展。
郭國文表示，誠如上一點，由於每年閒錢都超過3兆，大額資金不是流向股市就是房市。ETF的熱賣還有一個關鍵是大環境因素，就是消化這3兆閒錢的一環。
不當行銷，要管；但不是所有熱賣商品都要嚴格限制，因此要求金管會推出監理時，必須要有引導資金的概念，我們希望熱錢進到ETF？還是要進到房市？請金管會與央行三思。