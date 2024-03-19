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跪求白沙屯媽祖「賜死癌末母」！她3個月後死了　不孝女還願淚謝

▲白沙屯媽祖18日展開為期9天8夜的徒步進香活動，一名來自嘉義的蔡姓女信徒前來還願，背後故事相當感人。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
▲白沙屯媽祖18日展開為期9天8夜的徒步進香活動，一名來自嘉義的蔡姓女信徒前來還願，背後故事相當感人。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）

記者賴禹妡／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖18日凌晨起駕，展開為期9天8夜的徒步進香活動，吸引18萬名香燈腳追隨。而一名來自嘉義的蔡姓女信徒，為了讓癌末媽媽不再承受病痛，去年誠心向白沙屯媽祖祈求「讓媽媽安詳離開」，沒想到媽媽3個月後真的陷入昏迷、沒病痛離世，因此她今年特地前來還願，陪著白沙屯媽祖走完全程。 

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根據《中時新聞網》報導，蔡女的媽媽去年初在醫院檢查出癌症，醫師提醒可能會有吐血或腹積水的不適症狀出現。蔡女去年和先生自由行參加進香時，恰好遇到白沙屯媽祖經過，她不捨媽媽高齡83歲還要承受身體煎熬，當下跪著向媽祖誠心祈求，希望媽媽能無病無痛的離開人世，若能成真，明年會和老公一起全程跟著進香。 

▲白沙屯媽祖18日駐駕大甲鎮瀾宮，罕見的「三媽會」畫面相隔18年再度重現，今早6時起駕時，大甲鎮瀾宮前更是萬人擁簇。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
▲蔡女向白沙屯媽祖誠心祈求，希望媽媽能無病無痛的離開人世，若能成真，明年會和老公一起全程跟著進香。（示意圖，非當事照／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
蔡女哽咽說道，一般人都是向媽祖祈求父母健康，她卻是拜託這個不好的請求，讓她覺得自己很不孝順，「可是…已經沒辦法了，還不如早點離開，不要再受苦了」。雖然心情十分複雜，但她寧可當不孝女，也希望媽媽好好離開，蔡女回家後也請媽媽跟著複述，「白沙屯媽祖婆，拜託祢讓我無病無痛離開人間」。 

白沙屯媽祖。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）
▲蔡女向白沙屯媽祖祈願，媽媽能無病痛離世，沒想到3個月後就成真。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
蔡女表示，在和白沙屯媽祖祈願後，媽媽真的在去年6月離世，且最後狀態是陷入昏迷，不帶任何病痛。因此她今年特地來向白沙屯媽祖還願，一早就到廟裡替已逝的媽媽跪拜3次，受訪時也感謝白沙屯媽祖的成全，「真的完成，我覺得很不可思議」。 

▲2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程。（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
▲2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程。（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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