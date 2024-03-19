陳沂演過電視劇！7年前海報被翻出超正 自認：照片比女主角還大
「滋事型」網紅陳沂不諱言靠消費他人賺得名利，爭議不少，上個月她在街上被陌生人痛毆，聲淚俱下譴責暴力，強調「講真話沒有錯」，如今已經恢復生活常軌，早就財富自由的她還自爆近期下訂3000多萬南港新居。陳沂昨（18）日在臉書提及7年前某部電視劇，透露自己有演出，海報版面比女主角大，引發熱議。
記者楊穎軒／綜合報導
陳沂在2017年播出的公視人生劇展《野模》演出一個小角色，她說是臉書功能提醒自己多年前有客串該劇，「演一個主持人，出現十幾秒而已，當時聽說導演是我的粉絲才去客串，沒想到海報出來超美，整個人比主角還大，看來導演是真心愛我」，字裡行間表露相當的自信。
曝光的海報，陳沂梳馬尾，穿寶藍色套裝，拿著麥克風，神情凝重，被至於左下方，版面大小其實跟女主角張景嵐、康茵茵差不多，粉絲稱讚月底滿40歲的她凍齡，「真的好美！為什麼都沒有變老」、「妳這張眼神就是有台灣霹靂火的那種銳氣呀！完勝女主角」、「這張照片好像宋慧喬！」
※【NOWnews 今日新聞
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