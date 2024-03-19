呂秀蓮籲立法院重啟調查319槍擊案 藍委：會帶回司法委員會報告
319槍擊案今年滿20週年，身為當年受害者之一的前副總統呂秀蓮，今（19）日下午親自到立法院陳情，盼重啟對該案的調查、還給她真相。對此，國民黨立委吳宗憲回應，會把相關想法帶回委員會、黨團討論，國民黨立場，絕對是希望能把事實攤開、水落石出；國民黨立委羅智強也說，敬佩呂秀蓮對於真相的執著跟追尋，會再研商怎樣能夠讓真相能更完正揭露。
記者林怡昕／台北報導
呂秀蓮下午2時30分到立法院拜會司法及法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱、立委羅智強，呂當場拋出四點訴求，呼籲立法院根據319槍擊事件真相調查特別委員會條例、重啟調查，「只要本案真相未明，調查委員會都要繼續運作，同時，立院要督促檢調，公布本案偵辦相關檔案，目前資料她都在3年前送監察院國家人權委員會，應向委員會調閱資料。
對此，吳宗憲回應，司法委員會會把相關訊息，帶回委員會、黨團討論，國民黨立場，絕對是希望能把事實攤開、水落石出，台灣司法在努力之下，能讓國人對司法產生高度信任。
吳宗憲也說，這段時間有風風雨雨不同傳言，他會盡力在委員會提出建議想法，討論出妥適做法，事情很久了，剛發生的時候自己還是基層檢察官，每個檢察官都被派駐在分局，擔心會不會有意外發生，現在自己在這個位子，會竭盡所能，把相關資料提供給員會做最後決定，相關資料、人等都還在，有其必要看委員會如何決議。
羅智強說，呂秀蓮一直是他非常敬佩的前輩，昨天接到電話，希望今天能安排記者會會談，自己就馬上同意協助，事實上槍擊案，從前總統陳水扁、馬英九，再到總統蔡英文，現在進到新的總統賴清德，真相依舊未明，全國國民眾感謝呂秀蓮對於真相的執著跟追尋，包括召委、委員會委員，研商怎樣能夠讓真相能更完正揭露，在資料調閱上，能更清楚將事實呈現，接下來會和司法委員會一起討論，感謝呂秀蓮對真相的執著。