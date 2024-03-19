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上半年最大場就博會 「富市台中 就業成功」23日登場

▲台中市府舉辦上半年最大場就博會，富市台中 就業成功」23日在中興大學登場。（圖／中市勞工局提供）
▲台中市府舉辦上半年最大場就博會，富市台中 就業成功」23日在中興大學登場。（圖／中市勞工局提供）

記者金武鳯/台中報導

由台中市政府舉辦上半年最大場的「富市台中 就業成功」就業博覽會，將於23日在中興大學惠蓀堂登場。今年就博會邀請台積電、聯亞科技、台塑企業等80家國內知名廠商參與，總計釋出6800個職缺，並設置「科技資訊業專區」、「製造業專區」、「服務業專區」、「綠能環保專區」、「雙軌視訊專區」等5大熱門專區，方便民眾找到適合自己的就業機會。

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勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕自上任後秉持15項守護台中幸福政策，以及115個幸福實踐方案，更將聯合國永續發展目標(SDGs)納入施政重點，透過永續的經濟成長，讓市民朋友都有一份好工作，打造台中成為最幸福、宜居的模範城市，吸引企業投資台中，112年第4季12項經濟指標更勇奪全國第一，為108年統計以來最佳成績！

此外，台中做為製造業重鎮，截至今年2月，最能彰顯企業擴產動能的「投資台灣三大方案」投資台中的家數高達296家，繼續領跑全國，創造逾2萬4,000個就業機會，帶動台中就業市場活絡，為在地市民創造多元就業機會。

林局長表示，為協助求職青年深耕台中，市府積極與產官學合作，今年是市府與中興大學合作第21年，邀集80家廠商共襄盛舉，包含近年於海內外大舉擴廠而擴大徵才之全球晶圓代工龍頭「台積電」、電子氣體製造商「聯亞科技」、塑膠加工及纖維生產領導「台塑企業」，提供6,800個工作機會。

其中，全球唯一跨三大網管技術「新夥伴科技」釋出程式軟體工程師職缺，薪資上看10萬元；此外勞工局也貼心開發了2,000個不限學經歷職缺，歡迎求職民眾把握機會踴躍面試！

台中市就業服務處表示，活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，歡迎有意願使用視訊面試的求職者事先上網報名，另現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗，以了解職場工作環境及面試穿搭建議。另設有青年就業服務專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢，相關資訊請至台中市就業服務處活動專頁(https://gov.tw/XJo)查詢，或撥打市府總機轉36100洽詢。


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