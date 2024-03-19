北捷票價跟進電價調漲？蔣萬安：盼中央給予電價凍漲或優惠

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蔣萬安進一步說，其實北捷它的運量非常大，而且它也是北台灣整體綠運輸當中最重要的基礎之一。因此也很希望經濟部從中央到地方，能夠從體察民意以及整體2050淨零碳排的目標雙重使命，能夠給予北捷電價凍漲或者是未來能夠電價的優惠。
媒體追問，如果中央並沒有要凍漲的話，會不會擔心北捷票價？蔣萬安表示，其實北市政府也擬定了階段性淨零碳排的目標，像2030年希望達到減碳40%，這是一個非常不容易的目標。所以去年4縣市推出了1200交通月票，今年有YOUBIKE前30分鐘免費，所以希望能夠透過鼓勵大家使用大衆運輸來達成2050淨零碳排的目標。當然捷運未來它的電價已經是很沉重的負擔，如果中央要調漲，當然對於北捷來講一定是要審慎評估，希望中央能夠了解到地方政府，特別是北捷在營運上面的辛苦，能夠給予凍漲或者是電價的優惠。
媒體詢問現在以台中市長盧秀燕爲首，有發了一個聯合聲明希望行政院可以來照顧百姓。北市在電價這方面的態度是怎麼樣的？蔣萬安說，就像他去年在行政院院會所提到的，其實對於台北捷運公司來講，電價是很沉重的負擔，剛剛談到在營運成本就已經高達13%，如果要調漲的話，的確對於整體民衆達成的需求，還有捷運的營運，其實會非常辛苦。所以很希望中央能夠朝兩個方向調整：一個瞭解民衆的想法跟需求，第二個是國家整體的目標2050淨零碳排，地方政府也更積極，不管是定自治條例，或各項的政策推出，也希望大家能夠持續的搭乘並使用運輸。在這兩個雙重使命考量下，希望中央對於北捷至少給予電價的優惠，希望中央能夠了解到地方政府心聲。