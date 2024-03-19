快訊／汪小菲被大S告現身了！露出微笑、態度輕鬆 開口問這句話
大S（徐熙媛）和汪小菲離婚2年多，多件官司尚未落幕，前年他在微博貼出離婚調解筆錄，意外公開大S的個人資料，遭依違反《個人資料保護法》起訴，台北地院今（19）日下午傳喚兩人出庭，大S委任律師到庭，而汪小菲稍早親自蒞庭為自己辯護，他一身正裝，神情輕鬆，露出微笑，還因為不知道路線開口問：「怎麼走？」並感謝現場媒體關心，隨即快步進入法院。
記者楊穎軒／綜合報導
汪小菲今天下午2點多現身北院，面對記者追問「會請求和解嗎」、「是否有關心許雅鈞喪父？」，以及何時和台灣網紅女友Mandy結婚等問題，均沒有答覆，路程中不時面露淺笑，心情看似沒有受到案件影響，最後詢問法警該怎麼到法庭，並舉手示意，感謝大家關心，接著就上樓準備開庭。
大S 2021年不滿前夫汪小菲在網路上秀出她的個人銀行帳號、住家地址等個資，一狀告上法院，台北地檢署接手調查後以涉嫌違反《個資法》將汪小菲起訴，法官今天傳喚大S和汪小菲出庭，她上午就透過經紀人說不會親自出庭，汪小菲則是選擇本人到場。
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