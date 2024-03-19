韓國瑜吃水煎包一顆28元！店家曝光 老饕大讚：不便宜但用料實在
立法院上週五（15）日總質詢出狀況，因為有多位立委唱名時不在場，立法院長韓國瑜宣布提前休息，引發綠委不滿，其中民進黨立委陳亭妃事後質疑，是因為議事人員說韓國瑜有「接待外賓」行程，才改為書面質詢，不過韓辦駁斥，根本沒有接待外賓，還傳出韓就在辦公室吃水煎包待命，甚至吃的水煎包一顆要價28元，而這間水煎包店家也曝光，正是西門町知名老店「張記韮菜水煎包」。
記者林怡昕／台北報導
陳亭妃上週五赴立院質詢，不過被告知韓國瑜中午要接見外賓，要改下午質詢，和她行程有衝突，才臨時改成書面質詢，導致後面人員來不及，不過韓辦隨即駁斥，韓當天沒有接見行程，現在還傳出，韓國瑜當時就在辦公室吃水煎包待命，且一顆價格28元，意外讓水煎包成為討論話題。
就連今天朱澤民被問及水煎包價格，朱澤民回應表示「15至20元」，媒體繼續追問「韓院長上週五吃的水煎包一顆28元，想請教說會比較好吃嗎？」朱澤民則笑說「他的水煎包應該大小不一樣。」
今天中午韓國瑜在議場前廣場被媒體追問，「院長，今天中午是不是又吃水煎包了？」韓國瑜先是笑了笑，媒體追問「今天中午午餐也是吃水煎包對不對？」這時韓國瑜脫口「對！好，謝謝」
這間價格不便宜的水煎包也曝光，正是台北市萬華區中華路上的「張記韮菜水煎包」，店裡販售的商品相當簡單，只有韮菜水煎包、高麗菜肉包、綠豆稀飯、以及各式外省小菜，其中水煎包比一般市面上來的大，有成年男子拳頭般的大小，餡料也很實在，不少老饕都直呼，「不便宜但用料實在」、「這樣的品質跟美味很值得」！