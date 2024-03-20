今日軍武／傳賴清德挺後續7潛艦一次造完　專家：建造廠房是問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
林穎佑表示，大量造艦還要考量人員訓練，以及場地與器材是否足夠等問題，都不太可能一次建造7艘，而是第一艘快要成軍時，第2、3艘開始動工，頂多一次建造2艘或3艘，可以同步去汰換舊的潛艦，例如海鯤系列第4艘出來後，配合海龍、海虎2艘潛艦，舊的2艘茄比級潛艦就能退役，要考量輪替與碼頭數量夠不夠。
林穎佑指出，賴清德說要造7艘是要表達國艦國造的決心，因為之前有傳出國造潛艦只要造1艘或2艘，就沒有後續艦，算是對海軍打造水下戰力的支持。
國防部智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長學者蘇紫雲表示，如果報導屬實，等同賴清德支持蔡英文的國防自主路線，並確立「要有7艘後續艦」的大方向；至於是否要分批次、分階段量產等細節，必須尊重海軍、台船等兵監單位的專案管理。
蘇紫雲表示，造艦能量的延續，除了有助於台船擁有長期穩定訂單，亦能透過既有硬體投資、人才培育，降低下一階段的造艦成本，不只能滿足整體國軍作戰需求，也可以創造國防經濟。
媒體報導，蔡英文與賴清德3月9日上午至台船，出席海巡署嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船及「台北艦」，之後秘密前往台船廠區視導海鯤號潛艦。擔任潛艦國造召集人的國安會諮詢委員黃曙光與台船副總經理蔡坤宗並向蔡、賴兩人做簡報，其中，黃曙光報告7艘後續艦規畫，可以「3+2+2」艘，或「2+3+2」艘等分批建造方案。
報導指出，海鯤號造價約250億到260億元，台船有了建造經驗後，後續艦的造價將低於原型艦，約200多億元，而台船生產線最多可同時間建造3艘。