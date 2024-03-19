農業大量用水尾聲！水利署籲節水 調整4縣市「水情提醒綠燈」
經濟部表示，考量水情進入枯水期末段，且農業灌溉出水2.6億噸水源，已展開第一期春耕插秧，來到農業用水大量的尾聲，水利署已於昨邀集各自來水事業、農田水利署及水庫管理等單位召開供水情勢檢討會議，研商後決定自今（19）日起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，水情作為暫時沒有改變，但希望提醒各界加強節約用水，共同合作努力度過枯水期考驗。
記者林莞茜／綜合報導
水利署說明，時序已進入枯水期末段，後續稻作耕種仍需用水，需要關注春雨、梅雨在水庫集水區實際降雨情況，加上中央氣象署預測未來一季降雨正常至偏少機率高，且考量預報不確定性，經與會單位共同研商後，決定自3月18日起成立旱災水利署災害緊急應變小組，進一步加強各地區水源調配，週週滾動檢討防旱措施，並自3月19日起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為水情提醒綠燈，提醒各界節約用水。
據了解，目前各水庫蓄水量逐漸下降原因，除傳統的枯水期降雨偏少外，持續供應農業春耕灌溉用水需求也是主要因素之一，以3月上旬用水為例，桃園石門水庫包括民生與產業的公共用水，平均每日是90萬噸，農業用水平均每日129萬噸，鯉魚潭水庫及石岡壩公共用水平均每日147萬噸，農業用水平均每日171萬噸。以主要水庫來統計，農業供灌迄今用水約2.6億噸、同期公共出水約1.45億噸，農業用水為公共用水的1.8倍。
水利署進一步指出，為預留後續抽穗期用水需求，後續也將持續與農田水利署共同合作，優先利用川流水及埤塘等多元水源，加強各項灌溉管理作業，以減少水庫出水，並配合降雨情況調整供灌水量，使水資源做最有效利用，水利署強調由於氣候變遷影響日趨嚴峻，旱、澇交替衝擊已成全球常態，將持續監控水情，並與各單位協力確保供水穩定，也提醒各界落實節約用水，以共同面對全球暖化所帶來的極端降雨偏少現象及供水挑戰。