好市多衛生紙「降價快閃4天」！會員愣：下班快衝　全聯也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過好市多衛生紙每組僅優惠24元，也讓不少會員抱怨誠意不足，對此《NOWnews》也精選各大賣場衛生紙優惠一文掌握。
🟡全聯
📍門市即起至3月21日
◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙(110抽*10包)，單串特價198元買1送1、特價99元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)，單串特價238元買1送1、特價119元
◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)，單串特價279元買1送1、特價140元
🟡家樂福
📍門市即起至3月26日
◾得意 易手抽抽取式廚房紙巾 100抽X3包，原價144元、會員加價購69元
◾舒潔迪士尼袖珍包面紙FSC-10PCx30包，原價98元買1送1、特價49元
◾春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙FSC，原價323元買1送1、特價162元
🟡全家
📍門市3月22日起至3月23日
◾全家自有品牌超柔抽取式衛生紙100抽Ｘ8包／串，3串特價199元，單串原價230元、特價66元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月20日至3月24日
7-11會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元外。
加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」，或是「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」。