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好市多衛生紙「降價快閃4天」！會員愣：下班快衝　全聯也買1送1

▲好市多明星商品「柯克蘭衛生紙」，快閃4天降價優惠，原價369元、特價345元。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲好市多明星商品「柯克蘭衛生紙」，快閃4天降價優惠，原價369元、特價345元。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多明星商品「柯克蘭衛生紙」主打高CP值受到消費者喜愛，根據「好市多優惠資訊分享」粉專分享，好市多柯克蘭衛生紙推出4天快閃降價優惠，原價369元、特價345元，由於優惠只到本週五，讓不少會員表示下班就要立刻衝一波，若是嫌好市多衛生紙不夠優惠，《NOWnews》也精選各大賣場衛生紙優惠，包括全聯、家樂福都有買1送1優惠。

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好市多即起至22日前，最夯商品「三層抽取式科克蘭衛生紙120抽X24包」，原價每包369元、特價345元，每組現折24元，快閃特價只到本週五，讓網友紛紛表示「特價都在平日」、「要不要下班衝」、「可惡，前幾天才買」。

▲好市多科克蘭衛生紙今年5月才漲價至365元，如今有會員發現又漲價了。（圖／網友金派不是派授權提供）
▲好市多即起至22日前，最夯商品「三層抽取式科克蘭衛生紙120抽X24包」，原價每包369元、特價345元，每組現折24元。（圖／網友授權提供）
不過好市多衛生紙每組僅優惠24元，也讓不少會員抱怨誠意不足，對此《NOWnews》也精選各大賣場衛生紙優惠一文掌握。

🟡全聯
📍門市即起至3月21日
◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙(110抽*10包)，單串特價198元買1送1、特價99元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)，單串特價238元買1送1、特價119元
◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)，單串特價279元買1送1、特價140元

🟡家樂福
📍門市即起至3月26日
◾得意 易手抽抽取式廚房紙巾 100抽X3包，原價144元、會員加價購69元
◾舒潔迪士尼袖珍包面紙FSC-10PCx30包，原價98元買1送1、特價49元
◾春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙FSC，原價323元買1送1、特價162元

🟡全家
📍門市3月22日起至3月23日
◾全家自有品牌超柔抽取式衛生紙100抽Ｘ8包／串，3串特價199元，單串原價230元、特價66元

▲全家衛生紙特價，單串66元。（圖／翻攝自全家群組）
▲全家自有品牌超柔抽取式衛生紙100抽Ｘ8包／串，3串特價199元，原價230元、特價66元。（圖／翻攝自全家群組）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月20日至3月24日

7-11會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元外。

加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」，或是「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」。

▲（圖／7-11提供）
▲7-11結帳滿999元折110元外，還可免費獲得舒潔棉柔抽取式衛生紙1串。（圖／7-11提供）

今起限4天！全家「隱藏優惠」拿鐵15元、熱狗15元　7-11結帳折5元

急降溫探10°C！7-11特大美式30元、拿鐵買2送1　全家寄杯5杯190元

本週賣場優惠！鮭魚39元、全聯泡麵買1送1　好市多烤雞腿現折90元

本周咖啡優惠！7-11咖啡「第2杯1元」　可可歐蕾、青梅冰茶買1送1

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