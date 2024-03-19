T1／職籃「大巨蛋」歷史性首戰！座位開15000席　最貴票價僅4000

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中信特攻和台新戰神2支球隊將於2024年4月13日、14日，下午2時舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，此次座位區將分為一壘側－戰神區及三壘側－特攻區，觀眾席部分，場內B2層特別設立「攻戰席」，票價4000元；內野看台B1層設有應援席、後援席及輪椅席，票價分別為800元、600元及身心障礙票300元；內野看台L2層則設有普通席及輪椅席，票價分別為350元及身心障礙票175元。
售票方面，此次中信特攻2023-2024季票球迷無需重新購票，僅需於3月20日12:00-23:59期間重新選位；3月21日12:00-23:59將開放中信特攻DYNAMO會員優先購票，凡於3月20日12:00前加入DYNAMO會員者，即可享有優先購買資格，且此階段也可優先購買「小小兵主題套票」；3月22日11:30-17:30開放中信卡友優先購票，3月22日18:00-23:59開放台新卡友優先購票，為回饋中信卡友及台新卡友支持，此次賽事購買單場票享九折優惠；3月25日13:00則全面開放購票，此階段於中信育樂售票網及全省7-11 ibon機台皆可購票。
4月13日、14日兩日賽事，將撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，此外，設籍於臺北市及新北市的市民，購買應援席、後援席、普通席可享九折優惠；學生、65歲以上年長者，和持有教師、軍人、警察、醫護及消防相關職業證照者，現場購買應援席、後援席、普通席也享有八折優惠。
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