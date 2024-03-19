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T1／職籃「大巨蛋」歷史性首戰！座位開15000席　最貴票價僅4000

▲新北中信特攻和臺北台新戰神籃球隊今日（19日）於中國信託金融園區舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」記者會，正式宣告中信特攻和臺北戰神將於4月13日、14日前進大巨蛋。（圖／記者黃建霖攝）
▲新北中信特攻和臺北台新戰神籃球隊今日（19日）於中國信託金融園區舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」記者會，正式宣告中信特攻和臺北戰神將於4月13日、14日前進大巨蛋。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

臺灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）新北中信特攻和臺北台新戰神籃球隊今日（19日）於中國信託金融園區舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」記者會，正式宣告中信特攻和臺北戰神將於4月13日、14日前進大巨蛋。兩隊也公布這次「攻戰大巨蛋」的兩場比賽，球場總座位數約15000席，票價最貴為4000元。

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中信特攻這次因應臺灣最大的室內運動場館－臺北大巨蛋啟用，特別邀請臺北戰神上眼「雙北大戰」，進行全臺首場於棒球場內進行的職業籃球賽事。大巨蛋主要是以棒球塞作為用途，籃球賽該如何在進行呢？今日記者會兩球團表示，將在棒球場內野範圍搭建籃球比賽場地及場邊觀眾席，用安全地墊覆蓋，用完善、不破壞草皮、紅土和投手丘的方式來進行，屆時加上棒球場內野看台部分座位，單場總座位數約15000席。

▲「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」票價表。（圖／中信特攻提供）
▲「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」票價表。（圖／中信特攻提供）
中信特攻和台新戰神2支球隊將於2024年4月13日、14日，下午2時舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，此次座位區將分為一壘側－戰神區及三壘側－特攻區，觀眾席部分，場內B2層特別設立「攻戰席」，票價4000元；內野看台B1層設有應援席、後援席及輪椅席，票價分別為800元、600元及身心障礙票300元；內野看台L2層則設有普通席及輪椅席，票價分別為350元及身心障礙票175元。

▲「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」座位圖。圖／中信特攻提供供）
▲「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」座位圖。圖／中信特攻提供供）
售票方面，此次中信特攻2023-2024季票球迷無需重新購票，僅需於3月20日12:00-23:59期間重新選位；3月21日12:00-23:59將開放中信特攻DYNAMO會員優先購票，凡於3月20日12:00前加入DYNAMO會員者，即可享有優先購買資格，且此階段也可優先購買「小小兵主題套票」；3月22日11:30-17:30開放中信卡友優先購票，3月22日18:00-23:59開放台新卡友優先購票，為回饋中信卡友及台新卡友支持，此次賽事購買單場票享九折優惠；3月25日13:00則全面開放購票，此階段於中信育樂售票網及全省7-11 ibon機台皆可購票。

4月13日、14日兩日賽事，將撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，此外，設籍於臺北市及新北市的市民，購買應援席、後援席、普通席可享九折優惠；學生、65歲以上年長者，和持有教師、軍人、警察、醫護及消防相關職業證照者，現場購買應援席、後援席、普通席也享有八折優惠。

▲攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽 主視覺。（圖／中信特攻提供）
▲攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽 主視覺。（圖／中信特攻提供）
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