韓韶禧陷小三疑雲！夏威夷約會照「穿搭意外暴紅」 粉絲瘋搶完售
韓星韓韶禧與柳俊烈被目擊於夏威夷密會，前任李惠利隨即發限動「真有趣」，也讓韓韶禧身陷小三風波，與她合作代言3年的銀行也宣布將更換代言人，不過韓韶禧女神魅力不減，《Dispatch》（D社）公開兩人於夏威夷約會照片後，韓韶禧上身同款立即被粉絲瘋搶，一夕之間幾乎全部完售，可見粉絲用行動力挺偶像。
記者鍾怡婷/綜合報導
韓韶禧跟柳俊烈認愛後，被網友貼上「小三」、「換乘戀愛」等標籤，形象重挫、代言解約，不過當《Dispatch》（D社）公開兩人於夏威夷約會照片後，韓韶禧上身單品卻意外造成粉絲瘋搶，包括同款charleskeith厚底瑪莉珍鞋、jellycat彩虹包包一夕之間全完售。
就有眼尖網友整理分享，韓韶禧夏威夷甜蜜約會穿搭，太陽眼鏡為「GentleMonster ＸMaison Margiela 聯名款」售價12000元台幣、彩虹斜背包「jellycat Amuseable Rainbow Bag 彩虹斜背包」1480台幣、厚底鞋「charleskeith Rubina 復古厚底瑪莉珍鞋 」1550元台幣、針織上衣「OPEN YY ARGYLE POINTELLE PULLOVER, PINK」。
其中除了GentleMonster ＸMaison Margiela 聯名款墨鏡在台灣官網本就缺貨外，韓韶禧夏威夷約會照公開後，jellycat 彩虹斜背包、charleskeith厚底瑪莉珍鞋、OPEN YY針織上衣等，幾乎全身穿搭都在一夕之間完售，也令人意外發現，韓韶禧身為知名偶像，但私服穿搭仍有許多千元的平價單品，而死忠粉絲用行動力下架同款，也可見韓韶禧雖深陷情感風波，不過仍有許多粉絲力挺偶像。