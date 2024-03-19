林書豪陷入禁藥風波！什麼是「靜脈雷射」　專業醫師這樣說

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靜脈雷射(Intravenous Laser Irradiation of Blood, ILIB)近年來討論度很高，因為不但可以幫助減緩症狀，還可以增生生化反應，可活化協助清除自由基的超氧化岐化酶(SOD)：研究指出SOD可減少體內有害的氧化自由基、降低發炎指數，也就是說，會改變身體攜氧量，因此會有認定上面的疑慮，林書豪應該是聽到朋友建議，所以才去診所施打。
台大物理療師陳星宇提到，禁藥部分，可能要看所屬聯盟規定的狀況來判別。
陳星宇表示，就一般正常人接受相關治療，不會有太大問題，但運動員必須要遵守相關規定，就要看是否可以幫助提升運動表現等，但認定還是需要聯盟出面。
根據PLG相關組織章程規定，「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者， 得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」
《NOWnews》記者詢問PLG聯盟與新北國王，雙方都回應必須要等進一步「釐清案情」後才能夠對外正式發言。
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