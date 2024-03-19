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林書豪陷入禁藥風波！什麼是「靜脈雷射」　專業醫師這樣說

▲林書豪疑似使用靜脈雷射治療，導致陷入禁藥風波。（圖／記者黃建霖攝）
▲林書豪疑似使用靜脈雷射治療，導致陷入禁藥風波。（圖／記者黃建霖攝）

記者吳政紘/台北報導

林書豪陷入禁藥風波！新北國王華裔球星林書豪，今（19）日傳出疑似使用靜脈雷射等方式治療困擾他已久的足底筋膜炎，而這根據國內外禁藥組織規定，由於可以改變人體血液流動，可以達到減少發炎反應、血液黏稠度、促進癒合，並且增加防止疼痛物質出現，對人體來說某種程度是「侵入性」治療，在有些賽事是禁止有這些醫療行為，但目前根據PLG聯盟的賽務章程中指出，「聯盟禁藥標準係按照 WADA 世界反運動禁藥機構（英語：World Anti-Doping Agency）所定標準，得隨時修訂並公告之。」，專業醫師陳星宇也提出，「要看相關聯盟有沒有規定。」

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林書豪是在今年球季中遇到「足底筋膜炎」的狀況，不過這在籃球員來說很常見，尤其運動員腳底就像是「彈簧」，只要有一直跳躍的動作，就很難避免，因此林書豪的狀況，除了休息，也很難回復。

靜脈雷射(Intravenous Laser Irradiation of Blood, ILIB)近年來討論度很高，因為不但可以幫助減緩症狀，還可以增生生化反應，可活化協助清除自由基的超氧化岐化酶(SOD)：研究指出SOD可減少體內有害的氧化自由基、降低發炎指數，也就是說，會改變身體攜氧量，因此會有認定上面的疑慮，林書豪應該是聽到朋友建議，所以才去診所施打。

▲新北國王林書豪可能面臨禁賽、禁藥等問題。（圖／新北國王提供）
▲新北國王林書豪可能面臨禁賽、禁藥等問題。（圖／新北國王提供）
台大物理療師陳星宇提到，禁藥部分，可能要看所屬聯盟規定的狀況來判別。

陳星宇表示，就一般正常人接受相關治療，不會有太大問題，但運動員必須要遵守相關規定，就要看是否可以幫助提升運動表現等，但認定還是需要聯盟出面。

根據PLG相關組織章程規定，「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者， 得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」

《NOWnews》記者詢問PLG聯盟與新北國王，雙方都回應必須要等進一步「釐清案情」後才能夠對外正式發言。

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