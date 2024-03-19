日圓會升值？日本告別負利率時代　專家這4點會受影響

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根據《NHK》報導，古屋商科大學商學院教授暨百達資產管理（Pictet）日本資深研究員大槻奈那指出，房屋貸款、存款利率、日圓匯率、資金周轉這四項都會受到解除負利率的影響。
房屋貸款
預期房屋貸款利率會出現上升狀況。由於超過70%的民眾大多都是申請浮動利率類型的房屋貸款，亦受到短期利率影響，利率上揚，每月要繳的房貸就會變多。大槻奈那認為，日銀提高政策利率，主要金融機關短期內不會發展到調高房屋貸款的浮動利率，「而當政策利率從0%進一步上升時，浮動利率就可能會上升。」
另一方面，關於較易受長期利率影響的固定利率房貸，她表示，隨著負利率解除，日銀若是也改變殖利曲線操作的話，長期利率可能會上升，「如果演變成這樣，現在打算選擇固定利率房貸的人，可能得面臨利率上漲。」
存款利率
先前，因日銀實施負利率，許多金融機構將儲蓄存款利率定為0.001%，幾乎無法賺取利息。但隨著日銀解除負利率，並上調政策利率，金融機構儲蓄存款利率預計將上調，如果未來利率繼續上漲，則存在進一步上漲的可能性。
大槻奈那表示，「過去利率上下波動時，銀行通常會觀察情況並隔一段時間才決定應對措施，這次銀行可能會較快速地升息」，她進一步補充，特別是地方金融機關的存款也正在減少，政策利率改變的話，不難預期有部分金融機關較早將存款利率提高到接近政策利率的水平。
日圓匯率
有觀點認為，在負利率解除後，日圓將會出現升值的狀況。採取負利率等寬鬆政策的日銀與持續升息的聯準會方向不同的背景下，受日美利差影響，日圓兌美元持續走軟，3月一度觸及150日圓水準。
在這種情況下，若未來日本央行轉向加息，聯準會轉向降息，利差將會縮小，導致日圓進一步升值，美元貶值的情況。
大槻奈那表示，「如果市場認為日本的利率將更進一步上升的話，就會出現強烈的買日圓傾向，日圓就有升值的可能。如果日圓繼續升值，進口商品的價格可能會下跌，但持有的外幣資產也可能會貶值。」
資金周轉
大槻奈那指出，由於企業借款利率容易與政策利率產生連動，因此若是政策利率上升0.1%，那以浮動型利率來借款的企業就得面臨利率上升0.1或是更高的狀況。
有觀點認為，如果再展開新事業或進行投資時，向金融機構借款的利息支付負擔增加，可能會使得一些企業的經營狀況惡化。 不過，日銀表示將繼續維持寬鬆的金融狀況，並對多次快速升息持謹慎態度。