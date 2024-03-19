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立院外交及國防委員會赴太平島考察　傳最快5月上旬出發

▲2016年7月20日，立院外交及國防委員會召委出發太平島考察前合影 。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
▲2016年7月20日，立院外交及國防委員會召委出發太平島考察前合影 。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者呂炯昌／台北報導

海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」近日將舉行完工啟用儀式，外界關注總統蔡英文是否會在卸任前登島，宣示中華民國主權，國民黨立院黨團今（19）日舉行記者會，呼籲蔡英文依過去慣例，卸任總統前登島，宣示主權。傳出立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君擬規畫於5月第2週排定委員會赴太平島，考察駐防官兵生活設施與戰備情形。

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國民黨立委徐巧芯表示，不管是綠委、藍委或社會各界對總統的期待，都認為登上太平島是守護中華民國的主權，難道太平島是大陸的嗎？太平島是中華民國的，守護中華民國主權，怎麼會是讓中國大陸得利？登太平島是宣示主權屬於中華民國，而非其他國家或政治實體。

國防部指出，目前規定可以申請登島對象有四類人員，第一類是執行公務和從事參與國防安全事務人員，第二類是和國防部訂約的工商組織和參與國防安全事務人員，第三類是外國籍人士實際從事參與國防安全事務人員，第四類是從事裝備維保和學術研究人員；至於一般民眾，並沒有開放申請進出太平島。

國防部表示，有三類人士不能登島：第一、曾犯內亂外患罪，第二、是中國大陸人民入台設籍未滿20年，或港澳地區設籍未滿10年，第三、為雙重國籍人員。而空軍司令部必須將名單函送警政署和移民署等相關單位，實施相關人員審查和查核，所以需要45天作業時間。

據了解，目前國防委員會初步研擬方案，要參加登島考察的立委，將在空軍屏東基地搭機飛往太平島進行為期1日的考察，行程為當天來回；由於已在45天前提出申請，加上5月上旬駐防島上的海巡、軍方單位皆無演訓計畫，此次考察並不會影響到駐防官兵的休假、戰備任務。

2016年7月20日，因南海仲裁將太平島變成礁，國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委江啟臣邀請立委到太平島考察，當時同行的立委還有國民黨立委黃昭順、徐志榮、呂玉玲、民進黨立委蔡適應、羅致政、王定宇、陳亭妃等人。民進黨團總召柯建銘當時表示，既然國民黨有人組團要去，「當然民進黨也要去！」

 

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