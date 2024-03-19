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大巨蛋怎麼從棒球場「改打籃球」：歷時72小時佈置　管制穿高跟鞋

▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

台北大巨蛋今年在台灣掀起一波棒球熱潮，而在今年的4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神也即將在此舉辦職籃例行賽，這將是國內史上的一場大巨蛋職籃賽事，受到外界很高的期待。主要作為棒球賽場地的大巨蛋，要如何進行正規籃球賽？官方今（19）日也透過開賽記者會，解釋本次賽事會使用門防護墊，做最完整的保護，現場也會管制現場也會管制穿高跟鞋，不讓草皮被破壞，承諾不影響棒球場運作，同時將一般籃球場上的配置完整地複製到大巨蛋中，預計將耗時72個小時完成所有佈置

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究竟一個全場籃球場要如何座落在扇形的棒球場上，又如何和大巨蛋結合在一起？其實早在1996年、1999年 東京巨蛋就嘗試引進NBA在場館內進行賽事；1999年NCAA四強賽也在MLB坦帕灣光芒主場的純品康納棒球場舉行；2015年聖地牙哥教士隊的主場沛可公園球場也迎來大學兩校的籃球對決；最近的則是2022年兩場大學籃球賽事在密爾瓦基釀酒人主場上舉行，稱作「釀酒城之戰」。

▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
大巨蛋職籃賽使用專門防護墊　保護紅土和草皮

在今天的賽事記者會上，官方也進一步解釋，大巨蛋球場投手丘有凸起來的部份，將放在Logo處，供啦啦隊應援用，至於棒球場上紅土的部份也會用舖設專門防護墊，做最完整的保護，現場會加強管制入場人員避免穿著高跟鞋，不讓動線上的草皮因此被破壞。

籃球地板以及籃架將從新北市新莊體育館調用，籃球場的下方更會在防護墊上加鋪保護地毯，重點區域如紅土部分，覆蓋防護墊以及木板再加地毯達到水平與保護作用。

場邊搭建10層看臺，特意避開投手丘，不影響原棒球場的運作。並且將一般籃球場上的配置幾乎完整地複製到大巨蛋中，預計將耗時72個小時完成整體佈置。

這次大巨蛋職籃賽開放全場15000名球迷，在階梯看臺的兩邊，特別設置了LED螢幕，讓球員在場上也能隨時關注比分。全新場館對球員、裁判、觀眾都是全新體驗。大巨蛋的整體場域會更寬廣，球員視野更加開闊。

▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
賽事總座位共15000席　開放內野區域

這次的T1聯盟大巨蛋戰是台灣首例、亞洲唯二的範例，整座籃球場將建置在B2層棒球場上，除了籃球專用的木地板，還包括一座特製的場內看臺。整體將設置在內野範圍，因此外野區域是暫時不開放的。球場區分為兩側，左半邊是特攻區，右半邊是戰神區，利用原本棒球場既有的座位席，結合球場層特製的階梯看臺，以球場為中心，打造全新的觀賽視野。整體使用大巨蛋約一半的球場範圍，開放的席位包含：B1內野看臺區，左右兩側開放到一壘、三壘處。

這次加開L2內野看臺區，左右兩側也開放到一壘、三壘處。B2層則是有十層場邊特製看臺以及位在本壘的場邊席與籃下搖滾席。球場上球員席、記錄台將設置在投手丘與場內看臺前。場內看臺左側、右側設置LED大螢幕，兩邊底線設置媒體席。球場層的出入動線將自B1看臺區域進入。

▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
▲今年4月13、14日，T1聯盟新北中信特攻和臺北台新戰神即將在台北大巨蛋舉辦台灣史上首場職籃例行賽。（圖／記者黃建霖攝）
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