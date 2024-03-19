大巨蛋怎麼從棒球場「改打籃球」：歷時72小時佈置　管制穿高跟鞋

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大巨蛋職籃賽使用專門防護墊 保護紅土和草皮
在今天的賽事記者會上，官方也進一步解釋，大巨蛋球場投手丘有凸起來的部份，將放在Logo處，供啦啦隊應援用，至於棒球場上紅土的部份也會用舖設專門防護墊，做最完整的保護，現場會加強管制入場人員避免穿著高跟鞋，不讓動線上的草皮因此被破壞。
籃球地板以及籃架將從新北市新莊體育館調用，籃球場的下方更會在防護墊上加鋪保護地毯，重點區域如紅土部分，覆蓋防護墊以及木板再加地毯達到水平與保護作用。
場邊搭建10層看臺，特意避開投手丘，不影響原棒球場的運作。並且將一般籃球場上的配置幾乎完整地複製到大巨蛋中，預計將耗時72個小時完成整體佈置。
這次大巨蛋職籃賽開放全場15000名球迷，在階梯看臺的兩邊，特別設置了LED螢幕，讓球員在場上也能隨時關注比分。全新場館對球員、裁判、觀眾都是全新體驗。大巨蛋的整體場域會更寬廣，球員視野更加開闊。
賽事總座位共15000席 開放內野區域
這次的T1聯盟大巨蛋戰是台灣首例、亞洲唯二的範例，整座籃球場將建置在B2層棒球場上，除了籃球專用的木地板，還包括一座特製的場內看臺。整體將設置在內野範圍，因此外野區域是暫時不開放的。球場區分為兩側，左半邊是特攻區，右半邊是戰神區，利用原本棒球場既有的座位席，結合球場層特製的階梯看臺，以球場為中心，打造全新的觀賽視野。整體使用大巨蛋約一半的球場範圍，開放的席位包含：B1內野看臺區，左右兩側開放到一壘、三壘處。
這次加開L2內野看臺區，左右兩側也開放到一壘、三壘處。B2層則是有十層場邊特製看臺以及位在本壘的場邊席與籃下搖滾席。球場上球員席、記錄台將設置在投手丘與場內看臺前。場內看臺左側、右側設置LED大螢幕，兩邊底線設置媒體席。球場層的出入動線將自B1看臺區域進入。
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