外界稱319槍擊案是針對她！呂秀蓮拋「副總統暗殺條款」是漏洞
319槍擊案今年滿20週年，前總統呂秀蓮今（19）日赴立法院陳情，盼重啟對該案的調查。她指出，現行《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉，並定期重行選舉，卻沒有副總統候選人相關規定，是「副總統暗殺條款」，這是立法的漏洞；她也表示，很多人說319槍擊案其實是針對她，但她不願意相信。
記者陳佩君／台北報導
呂秀蓮下午2時30分到立法院拜會司法及法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱、立委羅智強，提出四點呼籲，盼能重啟對該案調查。
對於媒體詢問，是否認為槍擊案是針對呂秀蓮？呂回應說，很多人認為槍擊案是針對她，但她不願相信，「我是第一個中彈的、第一受害人，至於是否是針對自己，仍要調查」。
呂秀蓮進一步說，槍擊手陳義雄死亡後，以不起訴簽結、也不能實質審判，但當年民調顯示，高達8成的民眾無法接受槍擊案調查結果，而時任總統府秘書長邱義仁在記者會中露出一抹「神秘微笑」，她看了也感到很不可思議。
此外，呂秀蓮也向時任刑事局長侯友宜喊話，為何在案發第二天，就定調是「兩彈一槍」，但當天是在短短0.63秒之內，打出2顆不一樣的子彈，真兇還在大庭廣眾之下逃之夭夭，加上檢警認定的兇手陳義雄，過去雖是角力選手，卻沒有槍械相關紀錄，她認為可能還有另一個真兇，呼籲進行調查。