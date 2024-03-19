林書豪違反禁藥最重永不錄用！新北國王認了：不知道違反醫療規定

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關於近期新北國王籃球隊球員林書豪至伊生診所醫療行為爭議，新北國王特此聲明回應。
球隊為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。
球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。新北國王籃球隊與林書豪願全力配合P. LEAGUE+聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。
新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，也先將球隊官方影片爭議內容下架避免誤導群眾，引此為戒，慎重反省並道歉。
根據PLG相關組織章程規定，「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者， 得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」
林書豪因為球隊的醫療行為不當處置，可能未來將「無球可打」，或是被迫要坐「球監」。
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