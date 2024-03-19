NBA／Curry、Green里程碑之戰！勇士112:119輸尼克　跌回西區第10

林書豪違反禁藥最重永不錄用！新北國王認了：不知道違反醫療規定

▲林書豪違反禁藥行為！新北國王道歉：確實不知道違反醫療規定。（圖／新北國王提供）
▲林書豪違反禁藥行為！新北國王道歉：確實不知道違反醫療規定。（圖／新北國王提供）

記者吳政紘/綜合報導

林書豪恐怕將面臨禁賽！新北國王近期上傳官方影片，內容為林書豪去伊生診所打「靜脈雷射」，企圖修復足底筋膜炎傷勢，不過新北國王自己承認，證實違反禁藥規定，對此，新北國王發出聲明道歉，並且表示「新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育。」而林書豪不但可能將面臨禁賽處分，還有可能「永不錄用」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下為新北國王聲明：

關於近期新北國王籃球隊球員林書豪至伊生診所醫療行為爭議，新北國王特此聲明回應。

球隊為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。新北國王籃球隊與林書豪願全力配合P. LEAGUE+聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，也先將球隊官方影片爭議內容下架避免誤導群眾，引此為戒，慎重反省並道歉。

根據PLG相關組織章程規定，「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者， 得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」

林書豪因為球隊的醫療行為不當處置，可能未來將「無球可打」，或是被迫要坐「球監」。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

林書豪陷入禁藥風波！什麼是「靜脈雷射」　專業醫師這樣說

PLG／林書豪恐陷入禁藥麻煩？疑似使用「靜脈雷射」影片曝光惹議

林書豪：不希望有下個「林來瘋」　要進NBA需有創造力、跳脫框架

林書豪左足傷勢不明朗！東超2場都不打　對富邦是否出戰仍待評估

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞