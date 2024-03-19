善誠永和日照以家為核心 為長者打造第二個溫馨家庭

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善誠永和日照中心提供的日間托顧服務，就像「托老所」一樣，白天送到中心「日托」，家人可以無後顧之憂，在白天安心上班，不用擔心失智長輩走失，或是發生突發狀況，下午「下課」後，長輩接回家依然能和家人共享天倫。
善誠永和日照中心以健康與亞健康長者為主要照顧對象，善誠設施完善，有專為長者設置的麻將及桌遊等設施，透過遊戲建立健康的社交關係。其次，長者還能使用視聽室看電影或報章雜誌，享受個人時光。尤其善誠永和日照中心的「觸覺牆」設計，更能透過觸覺的刺激延緩失智長輩症狀。
善誠永和日照中心擁有四大特色環境，包括耆老園、日暉之家、綠意長青和多功能教室，每個區域都設計了專屬的活動空間，既能滿足長者的生活需求，又能促進他們的身心健康。
善誠永和日照中心也與澳洲香氛品牌Bonnie House「植享家」合作，於日照中心採用植享家的精油產品，透過天然精油香氛有效舒緩安神和減緩老化。植享家提供精油香氛、芳療等，於善誠永和日照中心不定期舉辦推拿、體驗等活動，這一般都是自費項目，但在善誠永和日照中心則可用「善誠幣」來兌換相關服務，藉此鼓勵長輩積極參與各項有益身心的活動。
善誠永和日照中心為長者提供了更全面、更人性化的照顧服務。在未來，善誠日照中心將會在台灣各地進一步拓展，為全台灣長者提供更多元、更便捷的照顧服務。至於政府的長照2.0補助政策，也為有需求的民眾減輕了照顧支出的負擔。符合補助資格的長者最低每天僅需支付108元，同時還可選擇到府專車接送服務。