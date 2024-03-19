白沙屯媽祖進香中！香燈腳大軍垃圾亂丟 她家門口變成「垃圾山」
苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開為期9天8夜的徒步進香活動，18萬香燈腳大軍徒步相隨，也有許多人提供結緣的餐點、飲料讓信眾補充體力。不過這樣的現象，卻造成一些在地民眾困擾，甚至有苗栗民眾的家門口「變成垃圾山」，讓她崩潰發文呼籲香燈腳：「可否當個有水準的人，不要造成居民的困擾」。
記者潘毅／綜合報導
一位苗栗民眾在臉書社團「白沙屯媽祖勇腳粉絲團」發文，表示大批香燈腳經過家裡時，竟把吃完的空盒子、塑膠袋、杯子、紙箱等物丟在當地住家門口，結果就這樣持續累積成一座垃圾山，當事人也提到，垃圾車只會來載垃圾，加上廟方志工人力有限，最終這些垃圾山，都是當地住戶在清理的，讓她不禁感嘆：「怎麼會這樣？把他人的住家當作垃圾桶？超瞎的！麻煩大家可以不要再這樣做嘛！」
不少信眾看完後也紛紛傻眼「講不聽，只想自己方便就好，人性唉」、「媽祖婆都會看！這些人真的不要造成住戶困擾欸」、「昨天路上丟一堆沒吃過食物，今天又有垃圾山，活動真的走味了」。
媽祖會保庇！香燈腳拖「2個洗衣籃」自發撿垃圾
雖然有一部分民眾沒有注重到他人權益，將垃圾亂丟，但是仍有一大批香燈腳，正在默默付出，作著善行。有民眾在「白沙屯媽祖粉絲團 公開社團」貼出一段影片，一位戴著拱天宮鴨舌帽的香燈腳，手持兩個登山杖，背後還拖著一個拖車，兩旁則掛上了紅色洗衣籃，仔細一看上頭更寫著一般垃圾以及回收垃圾，除了讓其他香燈腳丟垃圾之外，，男子還沿途將遺留的垃圾撿入籃子中，善舉也獲得大批網友盛讚：「媽祖婆一定會保庇這位好心人！」
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日