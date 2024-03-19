開創安全的工作環境！產業園區管理局與勞動部舉辦職場平權研習
經濟部產業園區管理局於今(19)日，與勞動部，在該局楠梓產業園區會議室，共同舉辦職場平權研習會，以開創安全的工作環境。
記者黃守作／高雄報導
經濟部產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為提升職場中的性別平等與性騷擾防治工作，乃與勞動部共同舉辦113年度職場平權及性騷擾防治研習會，以深化對於性別平等的認知及實踐，並針對「性平三法」相關規定、子法及措施進行宣導，以便雇主和勞工能有更好的遵循與實施。
此一職場平權及性騷擾防治研習會，會中邀請在性別平等領域擁有豐富實務經驗的律師吳惠玲、吳艾黎擔任講師，核心內容以職場性騷擾防治、工作平等推進措施及防止就業歧視等重要議題，加以探討，以提供參與者學習機會，並將進一步推動園區內廠商及企業工會在性別平等業務上的持續發展。
楊伯耕指出，隨著MeToo運動的推進，性騷擾防治與職場平權的議題日益受到公眾關注，產業園區管理局為了持續推廣性別平等的理念，並保障勞工的性別工作權益，計劃從4月至7月舉辦一系列職場性平Follow Me活動，包括主題講座、藝文徵件、電影講座，以及有獎徵答等，以讓區內從業員工透過參與各項活動，更深入理解性別平權的重要性及其背後的意義。