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幕後／密訪台積電！拚穩健接棒　賴清德啟動信賴新政、聚焦5方向

▲賴清德即將就任，今赴新竹出席半導體產業座談會，選定半導體業作為參訪首站。（圖／賴清德臉書）
▲賴清德即將就任，今赴新竹出席半導體產業座談會，選定半導體業作為參訪首站。（圖／賴清德臉書）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德將於5月20日正式就任，上任前60日展開一系列「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程。賴清德今（19）日赴新竹出席半導體產業座談會，選定半導體業作為參訪首站；對此，黨政人士透露，「信賴新政」具有三大涵義，而未來也將會聚焦五大方向。

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賴清德即將就任，在上任之前，將展開一系列「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程。據透露，賴清德今天赴新竹出席半導體產業座談會，與數十間家產業進行座談，隨後，也前往台積電參訪。

針對「信賴新政」三大涵義，黨政人士表示，除了宣示兩岸外交的穩健接棒、延續國際對台灣的民主信賴之外，也包含政府攜手產業拚繁榮經濟的合作信賴，及跨黨派求才、政治新局民主大聯盟的務實信賴；此外，未來2個月產業交流安排，預計聚焦五大方向，包括國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣、綠色成長等。

該人士指出，賴清德過去擔任行政院長，為推行前瞻基礎建設與長照2.0政見，就曾創新形式，率行政團隊前進23縣市，在地方第一線進行座談會，展現直面問題、重視傾聽溝通的風格，此次總統新職前赴產業第一線，也藉具體行動呈現為執政接棒做足準備的信心。

黨政人士提到，賴清德與台積電的淵源，最早可追溯回台南市長任內，為爭取台積電於台南設廠，主動協調國科會南科管理局、經濟部自來水公司等相關部會解決用水問題，促成台積電根留台灣，奠定「南部科技廊道」重要基石；2017年，賴清德任行政院長，拍板石門水庫到寶山水庫的桃竹幹管納入前瞻計畫，解決台積電竹科廠的供水問題，輿論以「一條水管救全世界」註腳，後續由蘇貞昌院長接任執行完畢。

產業人士分析，賴清德從政歷程看得出具備精準眼光，一路從台南市長、行政院長的運籌帷幄，深知產業根留台灣、駐足世界的重要性，尤其對於位處東亞島鏈中心，掌控全球半導體供應鏈，宣揚自由民主價值的台灣而言，賴清德一上任面對的複雜國際情勢，如何結合民主盟友強化自我與島鏈的防禦能力，並共同打造半導體高科技供應鏈的競爭力，在可預見的未來，國際關係仍將會持續受到科技供應鏈與地緣政治的交互影響。

產業人士指出，賴清德提出「半導體國家級戰略」與產業經濟政策，有助於台灣半導體業站穩全球半導體供應國的關鍵地位，未來持續對抗紅色供應鏈，這系列行程是賴清德520就任無縫接軌國政，讓台灣產業持續走向世界的行動宣示。

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