修杰楷KTV遭毆 楊祐寧「擦身濺血聚會」：也許我在就沒事
楊祐寧今（19）日出席家電品牌記者會，好兄弟修杰楷在KTV慶生，與王柏傑遭黑道毆打濺血，楊祐寧聽聞此事，自爆當天也有受邀，只是跟工作撞期才沒出現，被問到如果在場，會不會有手腕化解干戈？楊祐寧笑說：「也許我在大家比較開心，就沒事了，我覺得修跟柏傑也處理得滿好的，大家都是優良榜樣啦。」更不忘打趣：「深夜問題多，安全回家最好。」
記者羅凌筠／台北報導
楊祐寧和老婆Melinda育有2女，近日新北惡保母案轟動社會，楊祐寧表示：「這類新聞比較敏感，我不敢看，小孩都是父母的心頭肉，當然很氣憤又心疼。」楊祐寧也提到，自己應徵保母的方式，是跟保母實際相處3天，觀察保母跟孩子講話的方式，是否具備耐心、細心，「我家習慣讓孩子自由，不需要一哭就抱，像我女兒哭，太太陪伴她、慢慢安撫，她比我還放鬆。」
楊祐寧在小女兒出生後，最長只離家4天，徹底變成「顧家男」，不過5月他預計前往中國大陸拍戲，待上3個月，他說：「我覺得應該是因為疫情結束，飛機往返還算方便，3個禮拜回來1次還算輕鬆。」他的2部新戲《接招吧！製作人》、《今夜一起為愛鼓掌》進入後製階段，很希望作品早點觀眾見面。
※【NOWnews 今日新聞
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