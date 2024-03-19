路跑／跑步也能做公益！神岡馬拉松歷屆已捐破百萬　周日鳴槍起跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
由神豐國際同濟會連續七年舉辦的神岡馬拉松，在去年歷屆累積捐款金額已來到$ 1,011,365元，主辦方表示，今年的主題「集愛追逐 讓愛無限」，便是給神岡馬一個期許，我們不會止步於此，將更加努力傳遞愛心到社會的各個角落；希望攜手每一位跑者，一起跑出健康，跑出愛心，讓動盪的社會添加更多的溫暖與盼望。
除了提倡路跑運動健康生活外，神岡馬拉松也希望跑者能夠捐贈晶片押金100元，且主辦單位將活動結餘款全數捐出，一同集結愛心，讓幸福無限傳遞。路線涵蓋神岡區、大雅區、潭子區以及西屯區，乘風前行，沉溺在春色滿園的風景；著迷於微風徐徐的涼意；陶醉林野並呼吸著植物釋放的芬多精。
神岡馬拉松賽事資訊
神岡馬拉松共分為42.159公里的「全馬組」、21公里「半馬組」、9.5公里「挑戰組」以及4.5公里的「樂活健走組」，而這4組在3月24日當天的集合時間分別為早上05:50、06:05、06:15、06:25。
而起跑時間方面，「全馬組」、「半馬組」、「挑戰組」以及「樂活健走組」依序為06:00、06:10、06:20還有06:30。此外，不論組別為何，參與賽事的選手都將在神圳國中（中市神岡區神清路61號）集合出發。
參賽禮＆完賽禮
參賽者在報名後都可以在賽前收到神岡馬紀念衣，而完賽禮的部分則會有成績證書、證書保證夾、比賽當天的飲品和甜點等物資，還有包含紀念獎牌、機能斜跨包以及紀念涼感巾。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁