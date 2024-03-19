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跟許光漢、清原果耶一起去約會！《青春18x2》台灣8大拍攝地曝光

▲跟著《青春18x2》男女主角許光漢（前）、清原果耶一起去約會，電影台灣8大拍攝地曝光。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲跟著《青春18x2》男女主角許光漢（前）、清原果耶一起去約會，電影台灣8大拍攝地曝光。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）

記者黃雅琪／綜合報導

由亞洲男神許光漢（飾演Jimmy）及日本新生代演員清原果耶（飾演Ami）主演的《青春18x2 通往有你的旅程》，上映不到一週便收穫各方好評、叫好叫座；因此Klook特別揭祕「電影8大台灣拍攝景點」，讓粉絲們跟隨片中男女主角的腳步，一窺讓兩人感情升溫的私房景點。

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▲片中Jimmy和Ami打工的「神戶KTV」，實際位於雲林虎尾的「甜心時尚會館」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲片中Jimmy和Ami打工的「神戶KTV」，實際位於雲林虎尾的「甜心時尚會館」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
雲林「甜心時尚會館」：片中Jimmy和Ami打工的「神戶KTV」實際位於雲林虎尾，劇組為了電影拍攝，用心的重置會館招牌成老派風格，並繪製KTV外牆壁畫；影迷可前來一探劇組的匠心獨運，並和招牌拍照打卡！

▲「首廟天壇」是Jimmy（左）和Ami初次相遇的地方。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲「首廟天壇」是Jimmy（左）和Ami初次相遇的地方。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
台南「首廟天壇」：Jimmy和Ami初次相遇的地方，其實並非神戶KTV，而是兩人一同參拜的廟宇；首廟天壇是台灣唯一官民合建的寺廟，現為台南直轄市定古蹟，影迷不妨前來祈福並欣賞雕工精細的廟宇龍柱，品嚐廟宇旁的知名台菜餐廳阿霞飯店。

台南「武聖夜市」：Jimmy騎車第一次載Ami，就是去台南歷史最悠久的夜市「武聖夜市」。武聖夜市除了必吃的阿嬤拔絲地瓜、三輪車大腸香腸、木瓜牛乳等，還有好玩的套圈圈、射氣球等經典夜市遊戲；影迷可牢記台南夜市口訣「大大武花大武花」，於有營業的星期三和星期六到訪。

▲Jimmy（右）鼓起勇氣約Ami看電影，兩人首次約會的地點便是「全美戲院」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲Jimmy（右）鼓起勇氣約Ami看電影，兩人首次約會的地點便是「全美戲院」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
台南「全美戲院」：Jimmy鼓起勇氣約Ami看電影，兩人首次約會的地點便是全美戲院；1950年開始營業的全美戲院，在如今數位輸出海報方便的年代，仍採用高技藝含量的「手繪電影看板」，影迷們除了至戲院拍照打卡，也能細細品味看板畫師顏振發的一筆一畫。

▲「漁光島」是Jimmy和Ami與朋友在海邊玩樂的地方。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲「漁光島」是Jimmy和Ami與朋友在海邊玩樂的地方。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
台南「漁光島」：Jimmy和Ami與朋友在海邊玩樂的地方，就是因漁船燈光在漆黑海面點綴出星光點點而得名的「漁光島」，除了知名的金黃日落景觀，島上靜謐的森林與小徑，是許多新人拍攝婚紗的首選地。影迷在島上不僅能飽覽最夢幻浪漫的夕陽，亦有機會在雨後一窺仙境般的水漾森林。

▲片中Ami將離開台灣回到日本，Jimmy與大家在「保安車站」目送她離開。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲片中Ami將離開台灣回到日本，Jimmy與大家在「保安車站」目送她離開。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
台南「保安車站」：片中Ami將離開台灣回到日本，Jimmy與朋友在此目送她離開；保安車站是全台目前保存最完整的日治木造車站，從此站發出的「永保安康」車票，更是許多旅人放在皮夾裡珍藏與祈福的紀念小物。此外，保安車站距離奇美博物館和十鼓文創園區車程皆不到5分鐘，適合影迷們一同踩點到訪。

▲Jimmy和Ami相約高雄「大崗山超峰寺」看夜景，聊著彼此的未來。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲Jimmy和Ami相約高雄「大崗山超峰寺」看夜景，聊著彼此的未來。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
高雄「大崗山超峰寺」：Jimmy和Ami相約高雄大崗山超峰寺看夜景，聊著彼此的未來；該寺廟從清朝便香火鼎盛至今，富有歷史價值，影迷除了前來祈福，白天能從景觀台遠眺高雄茄萣區至台灣海峽的景緻，晚上則可能飽覽萬家燈火的百萬夜景。

▲在Ami（右）回日本前，Jimmy帶著她前往平溪的「十分車站」體驗放天燈。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲在Ami（右）回日本前，Jimmy帶著她前往平溪的「十分車站」體驗放天燈。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
新北「十分車站」：在Ami回日本前，Jimmy帶著她前往平溪十分車站，體驗Ami一直想嘗試的放天燈；以黃色小火車與放天燈聞名的十分車站，除了提供遊客以毛筆在天燈上寫下心願，亦如同保安車站可購買「十分幸福」車票作為祈福與收藏。此外，十分車站距離十分瀑布不到10分鐘車程，影迷在看著天燈冉冉升空之餘，也能前往感受瀑布的沁心透涼！

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