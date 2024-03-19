ETC台灣隊前進智慧城市展！秀5大AI創新服務　門架落腳泰國

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以及台灣高速公路建置「高精度動態地磅系統」，可有效辨識超載車輛以保護道路路面及減少超重車輛的廢氣汙染、可支援多種支付與包括月租、電車充電服務，業者智慧場站管理等整合加值服務「智慧停車解決方案」。
遠東集團董事長徐旭東與遠通電收總經理張永昌分享，台灣高速公路電子收費系統以累積20年的實證經驗，及台灣ETC國家隊一同協助新南向國家從規畫、建置、營運，提供一站式量身設計的ETC營運方案，克服其因柵欄式收費所造成高速公路擁堵痛點。
行政院工程會統計，去年台灣工程廠商於新南向市場搶下39件標案，總得標金額約新台幣319億元，年增近一倍，並創下歷史新高，其中包括遠創智慧得標泰國高速公路收費系統維運案；遠通總經理張永昌表示，泰國案目前正如火如荼建置收費門架，M6與M81兩條智慧高速公路，總共需建置28座門架，目前已經完成7座，配合泰國政府進度，預計2026年可以全數完工。
呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題與「淨零碳排」願景，台灣ETC打造綠色交通，根據統計，自103年電子計程收費啟用至今，已攜手用路人透過不停車繳費，減少234萬噸的碳排放量，相當於6319座大安森林公園年吸碳量；減少燃油共計9.9億公升，相當於399座奧運標準泳池容量；省下的回數票疊起來，約等於1萬1000座台北101大樓的高度，用路人每一次上國道，都是低碳生活的展現。