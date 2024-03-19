無印良品20週年出招！門市進駐「整台夾娃娃機」 新品T恤免250元
MUJI無印良品2024年歡慶來台第20年，即將帶來驚喜商品、優惠活動，今年春夏新品亮點包括，百搭又平價的249元條紋款T恤，還有四輪硬殼拉桿箱推出限定新色，像是粉嫩的藍色、粉色等，並且業者預計將在4月把「限定夾娃娃機」搬進無印良品松高店，每消費滿2000元可以夾取1次，內容物都是有錢也買不到的迷你版同款商品，超級可愛又實用，活動期間限定錯過就沒有了！
記者鍾怡婷/綜合報導
MUJI無印良品於今（19）日舉辦2024年春夏新品展示會，提早透露20週年慶即將推出的活動、新品，其中引人注目的包括去年銷售亮眼的四輪硬殼拉桿箱，今年配合春夏推出亮眼的白色、灰色、淺粉、淺黃、淺藍及卡其綠等，預計3月至6月間陸續上市，其中淺粉、淺黃、淺藍將在松高與大立門市獨家販售。
還有新品百搭條紋上衣，每件只要249元；接下來5月將推出磁吸式無線充電器，5,000mAH的行動電源可直接吸附手機，方便攜帶以及充電；美妝新品重點除了原液系列外，還有預計6月上市的米糠發酵臉部保養系列及美白臉部保養系列，由台灣企劃，日本製造，量身打造更適合台灣氣候的保養品。
並且為了歡慶20週年，MUJI無印良品將在4月初於松高門市設置整台「夾娃娃機」，消費滿2000元可夾取一次試手氣，內容物有縮小版的黃麻購物袋、後背包、拉桿箱，是娃娃機限定商品，超級可愛又實用。
台灣無印良品總經理吉田明裕表示，無印良品近年展店型態越來越多元化，像是量販店內、都會區外都陸續有門市進駐，而2024年除了持續尋找店點外，也會著重在開發新品，讓產品類別更充實，尤其是針對台灣在地商品開發。
同樣來自日本的零售店鋪「DON DON DONKI」，則是在近期迎來濃郁抹茶季，包括大人小孩最喜歡的抹茶零食餅乾，打開包裝撲鼻而來的抹茶香氣、餅乾和抹茶交織的風味總是令人感到陶醉「三立 抹茶巧克力風味薄燒」、「樂天小熊家庭號 宇治抹茶風味」、「Pocky百奇 抹茶棒」。
還有細膩綿密的質地、細緻滑順的口感「抹茶蜂蜜蛋糕-五三燒」為目前DONKI最受歡迎的抹茶明星商品，也別忘了搭配一杯抹茶飲品「綾鷹 抹茶拿鐵」、「DONKI 三點一刻 抹茶拿鐵」巧妙的平衡抹茶的濃烈和拿鐵的柔和，堪稱絕佳完美組合，最後再來一顆「明治Meltykiss 抹茶夾餡可可粒」帶來宛如身處日本茶室的悠閒片刻。