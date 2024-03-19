心繫小姊妹？白沙屯媽路口思考135秒 不進大肚鬧區抄捷徑衝彰化
白沙屯媽祖鑾轎即將抵達台中、彰化交界，由於沿途信徒太熱情，行程略有延宕，媽姐神轎傍晚一如往常欲進入大肚鬧區時，突然停下來搖晃135秒，接著捨棄原本的鬧區路線，改走外環道自由路，沿途一路急行軍。地方信徒表示，改道至少節省半小時的路程，或許媽祖心繫在醫院的小姊妹，想趕快到彰化為她們賜福，又不捨街上久候的信眾，才猶豫這麼久。
記者顏幸如／台中報導
白沙屯媽祖隊伍今（19）日白天行程都在台中海線，下午的龍井區則是往山線或海線的抉擇點，最後媽祖選擇台一線（沙田路），而彰化車禍小姊妹的姊姊，目前就在彰化台一線旁的秀傳醫院救治、尚未甦醒的妹妹則在不遠處的彰基。
然而信徒太熱情，以往白沙屯媽決定走山線時，彰化縣長王惠美會於傍晚5點左右在大度橋頭接駕，但今天傍晚4點媽祖才剛進入大肚郊區，沿途還有不少點心站相迎，盛情難卻。
隊伍即將進入大肚鬧區時，媽祖神轎突然在沙田路口和外環道自由路口停下，搖晃2分鐘又15秒後，決定捨棄慣走的沙田路，改走自由路。由於接下來的2公里是大肚鬧區，在地人早已設下數不清的點心站，以往至少要走1小時左右，許多走在鑾轎前方的信徒根本來不及反應，有的繼續前行沙田路、有的折返跑到自由路。警方忙著移動交通錐，跑得氣喘吁吁。
由於行程出乎意料，整條自由路看不到任何接駕團體，轎夫們急行軍、警察三步併兩步跑，長約2.5公里的路程總共花31分鐘，接下來路過沙田路福興宮時，媽祖鑾轎也沒駐駕，只在路旁停了一下，像是打過招呼隨即繼續趕路。信徒們猜，白沙屯媽應該是想趕快到彰化，又捨不得讓大肚街上的信徒們失望，才會猶豫這麼久。