周杰倫遭遊戲蹭熱度提告敗訴！「網易免賠905萬元」 二審將開庭
「天王」周杰倫擁有高人氣，去年他與經紀公司杰威爾音樂控告大陸的網易公司，原因是網易公司前年疑似以周杰倫的名字為遊戲《天下3》做宣傳，但周杰倫方面並沒有同意此事，而該案一審結果為告訴被駁回，網易公司免賠205萬人民幣（約台幣905萬元），周杰倫、杰威爾音樂提出上訴，預計將於3月26日二審。
記者吳雨婕／綜合報導
周杰倫、杰威爾音樂指控網易公司為了宣傳遊戲《天下3》，打出會送周杰倫專輯《最偉大的作品》以及演唱會門票，還在遊戲中以周杰倫的新專輯元素，打造遊戲道具販賣，不過這一系列宣傳活動，都沒有與周杰倫方面洽談，也並沒有獲取對方同意。杰威爾以「蹭周杰倫知名度提高商品曝光、增加玩家獲取利益」為由，認為這是不當競爭，還有誤導的可能，並求償205萬元人民幣，其中包含經濟損失200萬元人民幣（約台幣883萬元）與維權費用5萬元人民幣（約台幣22萬元）。
今（19）日傳出該案二審將於3月26日開庭審理，事實上該案一審判定被告《天下3》勝訴，法院駁回杰威爾音樂索賠的205萬元等全部訴訟，法院認定，轉發抽獎的模式是微博中常見的宣傳方式，而遊戲自費抽送的周杰倫數位專輯活動，不具備盈利性，也無法讓公眾產生周杰倫是代言的聯想，沒有違反商業道德，也不構成不公平競爭。《NOWnews今日新聞》詢問周杰倫所屬杰威爾音樂，暫時無回應。
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