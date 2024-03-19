T1／大巨蛋職籃歷史性首次進球　中信特攻打算「球給阿巴西」灌籃

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大巨蛋賽事首次舉辦職籃賽，就如同大巨蛋棒球賽首次舉辦那樣，屆時很多「第一次」也都會受到矚目，而中信特攻主帥李逸驊也透露，屆時應該會給主將阿巴西設計戰術，讓他成為第一位在大巨蛋得分的球員。
至於目前還在養傷的林韋翰，目前的情況是還再等待復健，他稱自己在二月之後的復原情況有些停滯，也坦言「對自己蠻沮喪的」，希望屆時能夠夠趕上大巨蛋的比賽。
「本來以為可以照進度復出的，但中間的傷情有些停滯。」林韋翰表示，自己現在比較擔心可否順利回歸，這一季中信要挑戰2連霸，他坦言即使他能夠復出，角色應該也不若上賽季那樣吃重了。
「我可能會用其他方式幫助球隊，比如說防守和串聯攻勢。但我也很開心球隊這麼爭氣，沒有我也打得那麼出色。」林韋翰如此說道。至於大巨蛋第一次進攻策畫給阿巴西，他也舉雙手贊成，「在適合不過了，以戰術地位來說也非他莫屬。」林韋翰也說，如果有機會自己能扮演助攻的角色，那自然再好不過。
對於林韋翰的情況，李逸驊透露之前一次練球時，前者一開始情況還不錯，但之後就開始有些不舒服，進度變得緩慢，自己希望能讓他在大巨蛋上去享受個5分鐘左右，但還是要看這一個月的情況變化。
此外，李逸驊將和許皓程進行師徒對決，前者說中信特攻將會在前一天進去練習，他希望球隊可以拿下這歷史性的的一勝。
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