胡瓜周末時段「被白冰冰搶走」首度露面了！質問民視：我看不太懂
綜藝天王胡瓜長期主持民視的周六黃金時段（晚上8點）節目。怎料，在保障合約期間，突然被民視換成白冰冰的《超級冰冰Show》取代，疑似合約鬧雙胞，引發胡瓜不滿。今（19）日胡瓜也首度露面回應，強調自己和白冰冰沒有不合，並針對民視的舉動質問，「我也看不太懂，為什麼之前都沒講！」透露目前已經請法務和民視商討後續事宜。
記者詹鎰睿／綜合報導
胡瓜今現身錄製《拜託ATM》並首度向媒體談論此事，他強調，白冰冰跟這件事毫無關係，彼此都是好朋友，「冰冰姐來也不知道我還有合約！」接著胡瓜說，他的合約本來就是一直在等民視消息，而民視也和他說2月、3月、4月是廣告淡季，「說我們5月再來開新的節目，叫我給他時間。」
怎料，3月卻突然冒出白冰冰的節目取而代之，這讓胡瓜充滿疑惑，「既然是淡季，那為何會在3月花那麼多錢開這個節目，我不知道他（民視）的做法是什麼，我也看不太懂！」他還提到，和民視合作了22年以來，雙方一直都很有默契，在去年12月也有公文來往。
而在過年前，胡瓜也有提醒過民視要不要續約，「民視也沒回個消息給我，可是按照你的合約寫著，到期前2個月要寄不續約證明，民視也沒有，還一直找我討論節目。」指民視從事情發生至今都還沒給他交代，現在也不清楚民視要怎麼處理。
胡瓜也說，如果當時民視能說清楚，沒有要續約，那他也可以接受，但現在合約就是鬧出雙胞，目前整件事情也已經交由法務去和民視處理。對此，民視執行副總經理許念台則回應：「我們跟瓜哥雙方對合約看法不一樣，現在還在溝通意見，看要用什麼方式處理。」
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