藍要求蔡英文登太平島　民進黨批：不要作秀、多看國際新聞

李問表示，南沙群島短短兩週前，3月5日才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓船隻的事件，全世界都在關注中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解。
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李問表示，南海情勢3月份緊張加劇，全世界都在關注中菲海上衝突，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞。
李問表示，近年來南海區域的緊張情勢不斷升溫，今年3月初，中共企圖阻擋菲律賓船隻在南沙群島的「仁愛暗沙」進行運補，中國海警甚至用水砲攻擊菲律賓船隻、並發生船隻衝撞，引發全世界關注，很顯然，南海情勢緊張的源頭，是因為中共在南海強勢的挑釁行為，包括中共在南海建造人造島礁駐軍、海警與海上民兵不斷騷擾，觸動國際敏感神經，造成區域情勢緊張。
李問表示，我國政府堅定捍衛太平島主權，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明。他說，蔡英文對南海議題的立場秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，對太平島的定位非常明確，作為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，希望持續為區域做出貢獻。
李問強調，台灣會善盡維護區域和平的責任，目前正與理念相近國家共同協力合作，努力確保區域情勢穩定。對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。