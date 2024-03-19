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藍要求蔡英文登太平島　民進黨批：不要作秀、多看國際新聞

▲李問表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑，「請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短」。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲李問表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑，「請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短」。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨立委江啟臣等人呼籲總統蔡英文登島太平島一事，民進黨國際部主任兼發言人李問於今（19）日表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑，「請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短」。
 
李問表示，南沙群島短短兩週前，3月5日才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓船隻的事件，全世界都在關注中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解。

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李問說，若在錯誤的時間點，要求國家元首前往高風險地區，凸顯國民黨對南海議題完全陌生，不是沒做功課，就是別有居心。他說，相信沒有任何一個南海周遭的聲索國，會在這個時間點派元首前往南沙群島現場登島，「全世界都知道，難道只有國民黨不知道?」

李問表示，南海情勢3月份緊張加劇，全世界都在關注中菲海上衝突，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞。
 
李問表示，近年來南海區域的緊張情勢不斷升溫，今年3月初，中共企圖阻擋菲律賓船隻在南沙群島的「仁愛暗沙」進行運補，中國海警甚至用水砲攻擊菲律賓船隻、並發生船隻衝撞，引發全世界關注，很顯然，南海情勢緊張的源頭，是因為中共在南海強勢的挑釁行為，包括中共在南海建造人造島礁駐軍、海警與海上民兵不斷騷擾，觸動國際敏感神經，造成區域情勢緊張。

李問表示，我國政府堅定捍衛太平島主權，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明。他說，蔡英文對南海議題的立場秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，對太平島的定位非常明確，作為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，希望持續為區域做出貢獻。

李問強調，台灣會善盡維護區域和平的責任，目前正與理念相近國家共同協力合作，努力確保區域情勢穩定。對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。

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