獨／林書豪使用「靜脈雷射」確定違反禁藥！最重將被PLG永不錄用
新北國王後衛林書豪，今（19）日傳出因為違反禁藥規定，球團已經承認是「醫療疏失」，並且確實在不知情狀況下，帶林書豪到伊生診所治療足底筋膜炎，不過林書豪因為使用「靜脈雷射」的狀況，因為違反WADA(世界禁藥組織）的規定，確定是施用禁藥的行為，由於WADA規定嚴格，此行為可能會被之後再度認定，最嚴重，未來林書豪可能無法在台灣打球，或是面臨「禁賽」等處分。
記者吳政紘/綜合報導
根據WADA的規定M1.3指出，「透過物理或化學手段對血液或血液成分進行任何形式的操作是不被允許的。」也就是說，運動員不可使用「外力」來改變自己自身的能力，林書豪的禁藥行為夠過「靜脈雷射」，會改變身體運送紅血球的含氧濃度，這也會導致有「作弊」、「欺騙」的狀況。
今年林書豪轉戰新北國王，本來要跟老弟林書緯聯手奪冠，沒想到林書豪因為左腳足底筋膜炎的關係，脫離戰線後，卻又因為球團醫療不當處置，導致最後他只能接受調查跟處分。
PLG聯盟規定，施打禁藥的球員，可能要會有以下規定：「如球員抽驗結果違反聯盟與 WADA 禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者， 得處禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」
林書豪何時使用禁藥，又是在什麼狀況下，最後他是在知情、不知情的狀況下施打，都要看PLG聯盟的認定。
不過新北國王跳出來「說明白」，看似幫林書豪解套，但卻又坦承自己醫療團隊缺失，林書豪跟球團，勢必都要為此事件負責。
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