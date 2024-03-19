39歲周曉涵著白色小可愛現身機場！自曝泰國遇19歲小鮮肉搭訕
周曉涵近期在台劇《商魂》中與市原隼人三點不露床戲引發不少討論，趁著新戲之間的空檔，周曉涵偷閒到泰國度假。近日周曉涵分享一系列旅行照，其中在泰國清邁機場身穿白色背心，貼身剪裁設計為她吸引超過1.4萬粉絲按讚。39歲的周曉涵還透露，她這次到泰國旅行途中，遇到一位19歲小鮮肉搭訕，對方整整小她20歲。
記者張一笙／綜合報導
周曉涵透露，她在這次旅行中遇到一位19歲小男生搭訕，周曉涵和弟弟及表弟到泰國小酒吧看表演，遇到2名來自廣州的男生併桌聊天：「問年紀才知道19歲，但是我沒有告訴他們我幾歲，他們不知道我是誰。」39歲的周曉涵姊姊魅力仍十分驚人。
周曉涵返台前也在IG寫下：「清邁遊玩照過幾天再來慢慢分享，燃燒到36度的body先回台灣降個溫。」不少粉絲們都注意到周曉涵的穿搭，只見她身穿白色背心及黑色寬褲，貼身設計的白色背心，大方展現好身材，吸引不少粉絲按讚。
周曉涵回台灣以後也積極健身，維持好身材，昨（18）日她也在IG上傳自己運動中的照片，並寫下：「享受一下流汗的痛快與滾輪的痛爽。」可見她對於自己的身材管理十分重視。
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