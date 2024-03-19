最低工資審議啟動！首屆委員名單揭曉、4月先提首份研究報告

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勞方代表有全國產業總工會代表江健興、中華民國全國總工會代表黃稜茹、台灣總工會代表張鈺民、全國工人總工會代表張家銘、全國勞工聯合總工會代表林恩豪、全國產職業總工會代表許騉洪以及中華民國餐飲業工會全國聯合會代表花錦忠。
資方代表包括中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會代表余玉枝、中華民國工業區廠商聯合總會代表凌韻生以及台灣區電機電子工業同業公會代表林以專。
學者代表則有淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜以及國立中正大學法律學系教授鄭津津。
另外，《最低工資法》明定要組成11人「最低工資研究小組」，且必須包含2名外聘學者委員。成員包括勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛、經濟部產業發展署產業政策組組長顏鳳旗、國發會人力發展處簡任秘書張雅玲、財政部統計處專門委員梁冠璇、行政院主計總處綜合統計處簡任視察林雅雯。
學者代表則同審議委員會學者名單，包含蔡明芳、辛炳隆、吳慎宜及鄭津津，另有2名外聘委員東吳大學社會工作學系教授洪惠芬、屏科大社會工作系教授林宏陽。
勞動部表示，「最低工資研究小組」近期就會召開首次會議，預計將在4月提出首份研究報告，主要內容為今年1月至3月基本工資調升後，對經濟及就業狀況的整體影響評估；攸關明年最低工資調整的研究評估報告，則要到7月底，才會依據上半年經濟情勢來提出。
勞動部提到，今年最低工資審議會同樣在第3季召開，研究小組會在審議會召開會議30天前，根據《最低工資法》訂定的10項參採資料及消費者物價指數年增率，提出研究報告及調整建議。