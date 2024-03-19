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趙麗穎《與鳳行》開播衝上收視榜　「再搭林更新」3大看點曝光

▲趙麗穎、林更新（左）的古裝劇《與鳳行》開播衝上熱度冠軍。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎、林更新（左）的古裝劇《與鳳行》開播衝上熱度冠軍。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

「陸劇女王」趙麗穎的古裝劇《與鳳行》昨（18）日開播，首播連播4集，火速擠掉任嘉倫的《烈焰》、劉學義及鞠婧禕的《花間令》，奪下中國戲劇熱度榜冠軍，《NOWnews今日新聞》整理3大看點，帶觀眾一睹趙麗穎升格監製的誠意之作。

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▲趙麗穎、林更新（左）隔7年搭檔《與鳳行》CP感滿滿。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎、林更新（左）隔7年搭檔《與鳳行》CP感滿滿。（圖／翻攝微博）
《與鳳行》劇情大綱　打造東方玄幻仙俠世界

《與鳳行》改編自九鷺非香的同名小說，劇情講述魔界碧蒼王「沈璃」（趙麗穎飾）被迫政治聯姻，在逃婚路上被打回鳳凰原形，負傷墜落人間，重傷昏迷之間，被凡夫走卒關在籠子裡叫賣，正巧被仙界高貴的神君「行止」（林更新飾）買回家，二人在相處中逐漸生出了情愫，命運也緊緊纏繞在一起。

▲林更新在《與鳳行》（上）的落水畫面讓粉絲回想到《楚喬傳》場景。（圖／翻攝林更新微博）
▲林更新在《與鳳行》（上）的落水畫面讓粉絲回想到《楚喬傳》（下）場景。（圖／翻攝林更新微博）
趙麗穎二搭林更新　《楚喬傳》粉絲瘋狂

趙麗穎、林更新2017年搭檔演出的《楚喬傳》大紅大紫，這是相隔7年再度聯手，從首集就迸發濃烈的CP感，當劇情演到沈璃跳入水中救行止時，《楚喬傳》的影迷像是穿越平行時空，彌補這對CP在《楚喬傳》沉在水裡生死未卜的結局。

▲趙麗穎升格監製打戲親自上陣。（圖／翻攝微博）
▲▼趙麗穎升格監製打戲親自上陣。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎升格監製打戲親自上陣。（圖／翻攝微博）
 
趙麗穎首任監製　魔界女王爺英姿颯爽

趙麗穎擔任監製，因應東方神話題材，在服裝造型上採取素雅簡單的設計，畫面看起來色彩和諧，趙麗穎也有多場融合特效的武打動作場面，由她親自吊鋼絲施展輕功，，凌空360度翻轉，同時舞刀弄槍，身手矯健不說，招式也耍得行雲流水。

▲辣目洋子（左起）、邱心志、曾黎、徐海喬助陣《與鳳行》。（圖／翻攝微博）
▲辣目洋子（左起）、邱心志、曾黎、徐海喬助陣《與鳳行》。（圖／翻攝微博）
黃金配角群　好久不見的台灣男星助陣

除了趙麗穎、林更新二搭，配角群請到觀眾耳熟能詳的卡司，像是曾在《偷偷藏不住》演出趙露思爸媽的邱心志、曾黎，以及《夢華錄》與劉亦菲搭檔的徐海喬，還有以胖胖形象在美女演員裡闖出一片天的討喜諧星辣目洋子助陣，和趙麗穎共搶林更新，增添不少話題性。

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