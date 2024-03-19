增資方向很明確！新光金今年沒有現金股利規畫　3/29討論資本規畫

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另外，新光金兩家子公司包括銀行、證券過去這段期間，在業務及獲利動能都有強勁表現，未來持續擴大2家子公司業務，平衡獲利來源獲利，作為未來穩定股利政策的來源。
在強化新壽資本部分，她說，去年10月完成130億次債募集之後，當時RBC已超過200%，但第4季又因匯率大幅波動，新台幣大幅升值，對全體壽險業獲利都造成很大壓力及負面影響，導致新壽去年底RBC沒有達到法定標準，RBC受市場環境很大影響，目前除董事會要轉增資新壽70億元現金之外，新壽董事會也通過80億次債募集，目前持續進行中，當然，提升RBC不只增資部分，還包括公司財務業務提升改善計畫，目前也努力進行中。
林宜靜也強調，如同金管會保險局長施瓊華所說，RBC要達標，不只靠增資，也包括提升投資績效，增進不動產經常性收益，加上2月新壽也轉虧為盈，因此，對獲利展望仍持續保持樂觀。另外，新壽也重塑業務員體制，前2月已表現強勁，新契約保費成長達22%，相信應會持續正向發展，另外，3月29日新光金也將再召開董事會，進行資本規畫討論。
新光金總經理陳恩光進一步表示，主管機關希望新壽RBC在6月能達到200%，3月29日召開的董事會，會就整個增資的工具、時程及條件等進行詳細討論，增資時不同工具，時程都會不一樣，例如詢圈或是申購，這些都不同，目標都是希望RBC可在6月底前達到200%。
對於是否會處分不動產？陳恩光說，新壽有相當多的不動產可以活化，例如有些自用不動產，確實可提高收益率，在投資型的不動產部分，在緊急需要時，也可處分實現增值利益。不過，他說，目前增資是重點，先讓增資好好做好，這是目前首要目標，尤其目前新光金有子公司上繳獲利的70億元、並辦理現增125億元，人壽也將發行80億次債，加起來是275億，並非小數目，希望對RBC有具體幫助。