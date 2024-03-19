外島旅遊搶位戰！立榮假期推早鳥優惠　馬祖藍眼淚3天2夜4765元起

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除了知名動漫「航海王」聯名合作，本次澎湖縣府特別邀請國際強大卡司打造璀璨夜空，多場煙火秀由不同的團隊打造，讓旅客有機會觀賞到擁有百年歷史創作世博會閉幕煙火的義大利團隊、操刀法國國慶與摩洛哥皇室婚禮煙火的法國團隊、來自捷克的歐盟知名煙火表演團隊打造煙火音樂劇盛宴等，超強煙火藝術團隊將為澎湖夜空增添多采多姿的絢爛。
3至6月是觀賞馬祖藍眼淚最佳季節，被CNN評選此生必看美景，除此之外，馬祖還有世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景；北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，登上大坵島觀賞梅花鹿。還能隨著季節更替參與當地生態之旅。
此外，為便利南部旅客前往馬祖旅遊，立榮航空與台灣高鐵共同推出「玩轉馬祖卡蹓趣」，內含高鐵來回車票及立榮航空松山-南/北竿來回機票，及南/北竿民宿住宿，旅客可搭乘高鐵快速到達台北，再由松山機場搭乘立榮航空，輕鬆前往馬祖。
結合國立榮航空，立榮假期提供線上機加酒訂購服務，「即訂即開」的銷售方式，讓消費者不用等待人工作業時間，就能立即在網路上搜出機加酒最佳價格，且隨時掌握訂購機位與房間的狀況。除了機加酒外，還能加購租車、當地遊程、伴手禮、美食名店預訂等旅遊元件。
立榮假期推出馬祖/澎湖春夏早鳥優惠，即日起至3月31日止，訂購4月1日至8月31日之間出發的機加酒組合，輸入折扣碼「UNIB2024」立享95折，澎湖花火節期間3天2夜機加酒每人最低5261元起；馬祖藍眼淚季期間3天2夜機加酒每人4765元起。