高市AI科技智慧毒防系統　榮獲政府服務獎、創新應用獎

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毒防局去年以「ICARES.AI科技輔導〜走出藥癮迷途」榮獲行政院國發會政府服務獎「數位創新加值獎」，今年再度以 「大數據AI科技輔導〜智慧毒防系統」〜全國首創科技輔導暨藥癮者高風險自動預警!勇奪今年智慧城市縣市創新應用獎項，展現高雄市科技智慧毒品防制之創新應用服務獲得雙重肯定。
毒防局近年積極發展科技創新應用及數位治理，以藥癮個案輔導為核心，發展全國首創大數據AI科技智慧毒防系統， 結合毒防局多元輔導CARES策略，創新發展ICARES(AI+ CARES)智能化科技輔導，透過AI個別化量身服務(customization)，提供符合個案需求的Attention〜暖 心服務、Referral〜強化轉介服務、Extension〜延伸照護服務、Sustain〜支持扶助服務，代表著毒防局在乎、重視照護每一位藥癮個案，也是科技結合輔導，對症下藥，讓藥癮者走出藥癮迷途，提升輔導成效，促進順利復歸社會、降低再犯。並建置多維度科技家系圖及高風險自動預警，掌握高風險熱點圖像，跨個案連結掌握家系關聯風險，強化毒防網、治安網、社安網之跨網絡連結合作及弱點預防。
毒防局長林瑩蓉特別感謝政府服務獎與智慧城市創新應用獎對毒防局團隊推動數位創新政策的肯定與激勵，未來將持續創新精神，提供高度整合、有溫度的輔導及為民服務，提升高雄市毒品防制成效，並體現SDGs及低碳轉型 ESG 永續發展價值。