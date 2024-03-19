全國機場之先 高雄航站到院前緊急救護暨大量傷患研討會
為因應隨時可能發生緊急救護及大量傷患事件，高雄國際航空站超前部署，成為全台航空站首例辦理到院前緊急救護暨大量傷患研討會，航空站主任傅耀南於會中除感謝合作辦理單位大力協助辦理外，也提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能，強化大量傷患緊急應變能力。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄國際航空站消防隊李建榮隊長表示，109年以前國境大門消防隊同仁均為EMT-1，為提升緊急救護品質，獲當時東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉全力支持，指派到院前救護中心師資群全力協助，110年及111年陸續完訓二梯次中級救護技術員（EMT-2），依航站消防隊員編制，EMT-2資格佔40％比例，非常難能可貴，更能確保旅客安全。
由高雄國際航空站消防隊規劃辦理的高雄航站到院前緊急救護暨大量傷患研討會結合高雄市政府衛生局、高雄市政府消防局、東港安泰醫院、高雄市立小港醫院、屏東榮民總醫院、國立屏東科技大學休閒運動健康系、高雄市政府消防局第三救災救護大隊共同辦理。
立委蘇清泉表示，今天的高雄國際機場到院前緊急救護暨大量傷患研討會，對參訓高雄國際機場場消防弟兄相關專業知識提升是非常正向，同時高雄國際航空站為南台灣國門，結合產官學界提升高雄國際機場救護及大量傷患應該能量，提升第一線專業人員本職學能，期為旅客提供更優質服務。
今天的研討會計有立法委員蘇清泉，高雄國際航空站主任傅耀南、副主任孫翼中、航務組組長林益興、消防隊隊長李建榮，東港安泰醫院急診醫學科主任盧毓宏，東港安泰醫院到院前救護中心督導張天成，屏東榮民總醫院緊急醫療救護中心主任周上琳，高雄市立小港醫院急診科主任劉耀華，國立屏東科技大學休閒運動健康系主任陳敏弘，高雄市政府消防局第三救災救護大隊組長陳炳雄，空軍六聯隊空中傷患後送小組老師藍文祥等前往參加。