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「櫻花經濟」吸金！日本賞櫻季將至　可望帶2394億商機

▲日本今年的「櫻花經濟」可望帶來1.14兆日圓商機。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本今年的「櫻花經濟」可望帶來1.14兆日圓商機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自從新冠疫情趨緩、國境解封，再加上日圓疲軟之下，日本一直是台灣民眾的旅遊首選目的地之一。隨著春天到來，日本也迎來了「賞櫻季」，有日本學者預估，今年的「櫻花經濟」可望帶來1.14兆日圓（約台幣2394億）商機，幾乎是去年的2倍。

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根據《日本時報》報導，三月到四月期間是日本的「賞櫻季節」，「賞櫻」是許多日本人的年度盛事，在與朋友、家人聚會談天的同時，也促進了經濟發展。

關西大學榮譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）預估，今年的賞花經濟影響預計約為1.14兆日圓，幾乎是去年6160億日圓的兩倍。

宮本勝弘表示，櫻花已經成為了旅遊資產，吸引外國遊客，今年前往日本的外國遊客人數預計將比去年成長32%。

商機翻倍漲的部分原因是因為日本政府在去年5月將新冠肺炎降級，解除了對聚會和出外郊遊的限制，而隨著日圓疲軟，也吸引不少外國遊客赴日賞櫻，預計為日本帶來龐大商機 。另外，紀念品等物價上漲也是原因之一。

根據主要旅行社JTB對2024年的估計， 將有約373萬外國遊客在賞櫻季期間到訪日本，預計外國遊客的每日人均消費約3萬286日圓，高於去年的2萬8580日圓。

報導引述日本氣象廳最新預測，東京櫻花預計3月24日綻放，大阪櫻花於3月27日、福岡櫻花於3月22日。

隨著賞櫻季到來，各大旅遊公司也收到許多預計前往日本的遊客訂單。一家位於美國加州、主要為歐洲和美國客戶提供服務的公司指出，與疫情前的水平相比，利潤成長了300%。

近年來也有不少遊客在Airbnb和Klook等平台預訂旅遊行程，而不是透過旅遊公司，因為在旅遊平台的選擇更多，價格也更低。一名為外國遊客提供攝影旅遊的東京攝影師就表示，近來有關櫻花季攝影的詢問有所增加。

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