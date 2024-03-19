T1／職籃在大巨蛋辦比賽 辜仲諒猜測是為噱頭：「有蛋就盡量用」
台北大巨蛋將在4月中時舉辦T1聯盟例行賽，由新北中信特攻對決臺北台新戰神，今（19）日兩隊也合辦賽事記者會，不過中國信託慈善基金會董事長辜仲諒卻口誤，錯將台新戰神當成台灣另一職籃聯盟P.League+的球隊，讓在場人士都捏了一把冷汗。至於為何要在大巨蛋比賽，辜仲諒說自己也不知道，稱可能是為了噱頭，直言「有蛋盡量用」。
記者黃建霖/臺北報導
大巨蛋今年4月將首次進行職籃例行賽，這次比賽是由中信特攻和台新育樂共同舉辦，費用也是由兩球團共同負擔，不過因為實際上這場比賽本來就是中信主場賽程，所以名義上仍是中信主場戰。
而在記者會致詞時，辜仲諒當談到為什麼要在大巨蛋進行比賽時，他說：「其實我也不是很清楚，我的猜測是噱頭嘛，既然有個蛋，要盡量用。很多人問我要擺哪裡，擺中間看不到，前面、後面、左邊、右邊都不對，好像是要擺在本壘板這邊齁。」
另外，辜仲諒在致詞時，還不小心錯認台新戰神是PLG聯盟的，口誤道：「你們好像是P. LEAGUE+的嘛？」不過台新戰神雖然這一季才加入，但確實是T1的無誤。
這次大巨蛋辦職籃比賽，主要是從本壘板擴展，觀眾席會在一壘側和三壘側，球團強調會使用特製的防護墊，也會管制進場民眾穿高跟鞋，避免傷到動線上的草皮。
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