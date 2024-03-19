PLG／林書豪「禁賽5場」、罰款15萬！將因此失去競爭年度MVP資格

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根據WADA的規定M1.3指出，「透過物理或化學手段對血液或血液成分進行任何形式的操作是不被允許的。」也就是說，運動員不可使用「外力」來改變自己自身的能力。而林書豪使用「靜脈雷射」，能夠改變身體運送紅血球的含氧濃度，這也會導致可能產生比賽不公平之嫌。
根據報導，聯盟規定，年度MVP、年度最佳陣容、年度防守陣容、得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王等主要獎項，都要至少出賽27場。林書豪目前只出賽14場而已，國王則已經打了24場，若他再被禁5場，則本季他至多只能打25場，所以無緣獎項。
PLG相關聲明：
P. LEAGUE+ 今（19）日針對新北國王球員林書豪，誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法一事，主動調查並在國王球隊及球員皆積極主動配合之情況下，經調查後確認相關治療皆由球隊安排，該治療內容並無使用禁藥，惟其療法未符合WADA規定，在掌握具體狀況後，依照WADA政策與規定，以及聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第24.3條「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA 禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」處以林書豪禁賽5場、罰款新臺幣15萬元整。
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