捲不倫戀已婚隨扈判賠75萬　　Kolas Yotaka不滿喊「已提上訴」

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Kolas Yotaka提到，審判過程中，原告所提出的唯一的證據是與李姓隨扈的line文字對話，其中從未談到計畫同居、共同購屋等事實，地院之判決認定欠缺證據，與事實不合。
Kolas Yotaka指出，法院所稱在結束隨扈關係後，仍然有大量對話往來，卻忽略是對方因長達5年服用抗焦慮藥物後，多次要求與她對話，她多次拒絕，「在法庭上，我一一說明並提出證據，立場從未改變：鏡週刊報導不實，我從未與隨扈不倫、從未計畫同居、從未有親密接觸，但我的說法從未被以相同篇幅並陳」。
Kolas Yotaka說，花蓮地院一審過程中，李妻訴狀以鏡週刊為本，但鏡週刊對她提出的重大指控，卻一次都沒有向她及李姓隨扈查證剪接過的Line對話內容，「一次」都沒有，反之，她向鏡週刊要求查證多次遭記者拒絕，鏡週刊非但未經她許可錄音，還剪接、拼湊、編造、P圖（例：團體照P成雙人照，把帽子包包照片P入某民宿稱「同住」、「愛巢」），記者逕自捏造鹹濕的對話情節誤導讀者（例：把「聖母峰」、「登山」說成性行為），慫恿觀眾點閱、分享、叫罵，形成輿論心證。
Kolas Yotaka直呼，政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，她已經提出上訴，在花蓮高分院見。