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捲不倫戀已婚隨扈判賠75萬　　Kolas Yotaka不滿喊「已提上訴」

▲捲入不倫戀，法院判賠75萬元，Kolas Yotaka表示，她已經提出上訴。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）
▲捲入不倫戀，法院判賠75萬元，Kolas Yotaka表示，她已經提出上訴。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）

記者陳佩君／台北報導

前總統府發言人Kolas Yotaka涉與已婚的李姓隨扈不倫戀，李妻提告侵害配偶權，求償新台幣100萬，花蓮地院今（19）日一審宣判，Kolas應給付新台幣75萬元，全案仍可上訴。對此，Kolas Yotaka回應，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，她已經提出上訴，在花蓮高分院見。

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Kolas Yotaka指出，2023年6月28日鏡週刊大篇幅報導，誣指她在2022年競選花蓮縣縣長期間與李姓隨扈「不倫」，全篇報導的基礎只來自一場官司，由傅崐萁及其御用律師協助李妻向她提告，但花蓮地方法院的判決結果令她及律師相當震驚，在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決，「我知道我面對的不是只有一個人，背後是一群人。我當然要上訴，我不會輸」。

Kolas Yotaka提到，審判過程中，原告所提出的唯一的證據是與李姓隨扈的line文字對話，其中從未談到計畫同居、共同購屋等事實，地院之判決認定欠缺證據，與事實不合。

Kolas Yotaka指出，法院所稱在結束隨扈關係後，仍然有大量對話往來，卻忽略是對方因長達5年服用抗焦慮藥物後，多次要求與她對話，她多次拒絕，「在法庭上，我一一說明並提出證據，立場從未改變：鏡週刊報導不實，我從未與隨扈不倫、從未計畫同居、從未有親密接觸，但我的說法從未被以相同篇幅並陳」。

Kolas Yotaka說，花蓮地院一審過程中，李妻訴狀以鏡週刊為本，但鏡週刊對她提出的重大指控，卻一次都沒有向她及李姓隨扈查證剪接過的Line對話內容，「一次」都沒有，反之，她向鏡週刊要求查證多次遭記者拒絕，鏡週刊非但未經她許可錄音，還剪接、拼湊、編造、P圖（例：團體照P成雙人照，把帽子包包照片P入某民宿稱「同住」、「愛巢」），記者逕自捏造鹹濕的對話情節誤導讀者（例：把「聖母峰」、「登山」說成性行為），慫恿觀眾點閱、分享、叫罵，形成輿論心證。

Kolas Yotaka直呼，政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，她已經提出上訴，在花蓮高分院見。
 

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