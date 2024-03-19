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快訊／香港立法會三讀通過「基本法23條」　李家超：不負國家所託

▲香港立法會今（19）通過《維護國家安全條例》（即基本法23條）法案，特首李家超稱這個結果「不負國家所託、中央所託」。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港立法會今（19）通過《維護國家安全條例》（即基本法23條）法案，特首李家超稱這個結果「不負國家所託、中央所託」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年3月19日接近晚上7時，香港立法會今（19）三讀表決《維護國家安全條例》草案，會議自今上午9時起，經逾7小時辯論、88名議員發言後，於下午16時許二讀表決通過草案、傍晚19時通過所有修訂，最終三讀通過《維護國家安全條例草案》，而這項被稱為「基本法23條」的法案也將於3月23日刊憲並生效。

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香港立法會週二加開會議，恢復《維護國家安全條例草案》的二讀辯論、全體委員會審議及三讀等程序，會議自早上9時開始，出席的88名議員和立法會主席梁君彥在三讀上全數投票通過。梁君彥稱，一般來說立法會主席不會跟著投票，但這次是「歷史性時刻」，也是維護國家安全的重大工作，因此和所有議員一起投票支持。

這項法案是基於香港政府在3月8日發布長達110頁的基本法23條草案（即《維護國家安全條例》草案），並迅速交付香港立法會「加開會議」進行辯論與二讀、三讀表決。被稱為「基本法23條」的這項立法主要是用來補齊《港版國安法》尚未涵蓋的叛國、叛亂、煽動意圖、竊取國家機密、間諜、破壞、境外干預等罪嫌，也被廣泛認為這將對香港的言論自由產生進一步箝制。

針對不少人關注法案其中的「煽動罪」，該法案委員會主席議員廖長江指出，「因應2019年社會事件，香港當時有不少文宣，雖然未有意圖直接煽惑暴力，但確實造成仇恨香港憲制秩序」，因此支持法案明文列出「毋需證明煽動暴力意圖符合香港實際情況，同時加強煽動罪的明確性」；另外在限制被捕人諮詢法律代表的做法上，他也稱這種作法能夠防止有心人士在被捕期間「透過律師持續危害國家安全，以及傷害他人性命」。

在稍早條例通過後，香港行政長官李家超也進入立法會會議廳發表談話。他稱今年是中國國家主席習近平提出「總體性國家安全觀」十週年，而立法結果則是「不負國家所託、中央所託」。

李家超先是感謝立法會主席梁君彥主持立法過程，又感謝法案委員會連續7日連續審議條文，讚揚「整個立法過程謹慎，審議過程體現了『愛國者治港』的最高價值，完成了23條立法的『神聖任務』。」

最後李家超也稱，立法完成意味著「纏繞香港超過26年8個月的問題劃上句號」，這使香港能夠「輕裝上陣」全力發展經濟。

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